Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar ranks first in the country in providing free medicines to patients according to the Health Ministry
मरीजों को फ्री दवा देने में बिहार पूरे देश में नंबर वन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रैकिंग

मरीजों को फ्री दवा देने में बिहार पूरे देश में नंबर वन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रैकिंग

संक्षेप:

पूरे देश में मरीजों को फ्री दवा देने के मामले में बिहार नंबर वन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष अक्तूबर में बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था।

Tue, 2 Dec 2025 07:32 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

रीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार अव्वल है। पिछले एक साल से इस मामले में बिहार देशभर में पहले पायदान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष अक्तूबर में बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था। इसके बाद राज्य इस स्थान पर लगातार अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है। इस साल फिर से अक्तूबर में रोगियों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार ने 81.35 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। 77.77 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे स्थान तो 71.80 अंकों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विभाग के अनुसार, दवा और अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए राज्य में जीपीएस से लैस 165 औषधि वाहन चलाए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी रोगी दवा की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। औषधि वाहन के सहारे राज्य के सभी सरकारी संस्थान, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं की समय से उपलब्धता कराई जा रही है। इससे लोगों की निजी दवा की दुकानों से निर्भरता कम हुई है।

सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मरीजों को भी मिले, इसके लिए हर स्वास्थ्य संस्था पर क्यूआर कोड की सुविधा दी गई है। इस कोड से मरीज और उनके परिजन यह जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं कि संबंधित अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी दवा उपलब्ध है और कौन सी नहीं। बिहार में करीब 10 हजार 626 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र तक शामिल हैं। इन केंद्रों पर हर साल लगभग 6.5 करोड़ मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।