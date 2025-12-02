मरीजों को फ्री दवा देने में बिहार पूरे देश में नंबर वन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रैकिंग

संक्षेप: पूरे देश में मरीजों को फ्री दवा देने के मामले में बिहार नंबर वन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष अक्तूबर में बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था।

रीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार अव्वल है। पिछले एक साल से इस मामले में बिहार देशभर में पहले पायदान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष अक्तूबर में बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था। इसके बाद राज्य इस स्थान पर लगातार अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है। इस साल फिर से अक्तूबर में रोगियों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार ने 81.35 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। 77.77 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे स्थान तो 71.80 अंकों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है।

विभाग के अनुसार, दवा और अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए राज्य में जीपीएस से लैस 165 औषधि वाहन चलाए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी रोगी दवा की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। औषधि वाहन के सहारे राज्य के सभी सरकारी संस्थान, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं की समय से उपलब्धता कराई जा रही है। इससे लोगों की निजी दवा की दुकानों से निर्भरता कम हुई है।