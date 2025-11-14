Raniganj Result LIVE: रानीगंज चुनाव रिजल्ट; अचमित ऋषिदेव या अविनाश मंगलम? कौन जीतेगा

संक्षेप: Raniganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की रानीगंज सीट पर थोड़ी देर में वोटों की गिनती होगी। यहां जेडीयू के अचमित ऋषिदेव और आरजेडी के अविनाश मंगलम मैदान में हैं। इस सीट के चुनाव के नतीजे यहां देखिए।

Raniganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित रानीगंज सीट पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। यहां एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अचमित ऋषिदेव, महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अविनाश मंगलम और जन सुराज पार्टी के कृत्यानंद राम मुख्य दावेदारों के बीच त्रिकोणीय जंग है। रानीगंज में मतगणना अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर होगी। रानीगंज सीट के चुनाव का लाइव रिजल्ट देखने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रानीगंज विधानसभा सीट पर अचमित ऋषिदेव और अविनाश मंगलम के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है, जबकि कृत्यानंद राम के प्रदर्शन पर नजर रहेगी कि वे किसी एक को चुनौती दे पाते हैं या नहीं। पहले चरण के 6 नवंबर को हुए मतदान में यहां करीब 64.5 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी, जो सीट की सक्रियता को दर्शाता है।

Raniganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) अचमित ऋषिदेव जेडीयू (एनडीए) - - अविनाश मंगलम आरजेडी (महागठबंधन) - - कृत्यानंद राम जन सुराज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गणना आरंभ हो जाती है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रारंभिक रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही विश्वसनीय होंगे। इसलिए, टीवी स्क्रीन पर सुबह 8.15 बजे से दिखाए जाने वाले एनडीए या महागठबंधन के आंकड़ों पर अति-उत्साह या निराशा जाहिर करने की बजाय, सटीक अपडेट के लिए लाइव हिंदुस्तान पर नजर रखें।