कांग्रेस-RJD के लिए गले की फांस बने बागी विधायक, अभी तक नहीं लिया ऐक्शन; डर या मजबूरी?

बिहार राज्यसभा चुनाव में 4 बागी विधायकों के गैरहाजिर रहने से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी टूटने के डर से अब कांग्रेस और राजद इन विधायकों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। पढ़ें बिहार का पूरा सियासी समीकरण और इनसाइड स्टोरी।

बिहार में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव ने महागठबंधन (INDIA) को बड़ा झटका दिया है। एनडीए ने सभी पांच सीटों पर क्लीन स्वीप हासिल किया, जबकि महागठबंधन का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। इस हार के पीछे मुख्य वजह महागठबंधन के विधायकों की अनुपस्थिति और संभावित भितरघात रही, जिससे अब गठबंधन में उहापोह और आंतरिक कलह मची हुई है। बागी विधायकों पर कार्रवाई को लेकर दोनों प्रमुख दल- आरजेडी और कांग्रेस फंसे हुए दिख रहे हैं। पार्टियां इस असमंजस में हैं कि इन बागी विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस का क्या है रुख? इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बताया कि राज्यसभा चुनावों में दल-बदल कानून लागू नहीं होता, फिर भी नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा- हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेता बैठक कर आगे की उचित कार्रवाई तय करेंगे। कांग्रेस ने अपने तीन गैर-हाजिर विधायकों- सुरेंद्र मेहता (वाल्मीकि नगर), मनोज विश्वास (फारबिसगंज) और मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

पार्टी का अंदरूनी डर क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के एक अन्य नेता ने संकेत दिया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना कम है। इसका कारण यह है कि ये तीन विधायक विधानसभा में पार्टी की कुल ताकत का लगभग आधा हिस्सा हैं। नेता ने चिंता जताते हुए कहा- क्या होगा अगर विधानसभा अध्यक्ष उन्हें एक अलग समूह के रूप में मान्यता दे दें? कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि ये बागी सच्चे कांग्रेसी नहीं थे। मेहता को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के प्रभाव के कारण टिकट मिला था, जबकि मनोहर प्रसाद सिंह को जदयू नेताओं का करीबी माना जाता है।

राजद का असमंजस समझिए राजद भी अपने ढाका से विधायक फैसल रहमान (पूर्व सांसद मोतिउर रहमान के बेटे) को लेकर इसी तरह की दुविधा का सामना कर रहा है। पार्टी के एक नेता के अनुसार, फैसल ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी। इसके अलावा, मतदान के दिन (16 मार्च) उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। नेता ने बताया कि जब तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे, तब विधायक को तलब किए जाने की संभावना है। फिलहाल कोई औपचारिक 'कारण बताओ नोटिस' जारी नहीं किया गया है। राजद का स्पष्ट कहना है कि वह एनडीए नेताओं के उकसावे में नहीं आएगी, जो पार्टी को और कमजोर करना चाहते हैं।

विधायकों की क्या है दलील? कांग्रेस विधायक: इन विधायकों ने राजद द्वारा अपमानित और दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि राजद ने एकतरफा फैसला लेते हुए ए.डी. सिंह को विपक्ष का उम्मीदवार बना दिया।

राजद विधायक: फैसल रहमान ने वोटिंग में शामिल न होने का कारण अपनी मां की बीमारी बताया है।

एनडीए का तंज भाजपा: प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने विपक्षी विधायकों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए अपनी एकजुटता के कारण जीता है।

जदयू: राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा- शक्ति सिंह यादव जैसे राजद नेता विपक्षी एकता की बात करते थे। अब जब वे अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में विफल रहे हैं, तो राजद और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वे अपने विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर एक मिसाल कायम करें।