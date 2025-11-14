Rajnagar Result LIVE: राजनगर चुनाव नतीजा; विष्णु देव राम और सुजीत पासवान में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Rajnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की एससी आरक्षित राजनगर विधानसभा सीट पर आरजेडी के विष्णु देव राम और भाजपा के सुजीत कुमार पासवान में कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, यह आज नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई है।

Rajnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की राजनगर सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विष्णु देव राम और एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुजीत कुमार पासवान में मुकाबला है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित राजनगर सीट पर वोटों की गिनती शुरू होग गई है। रुझान आने पर झलक मिल जाएगी कि भाजपा और आरजेडी में कौन आगे या पीछे चल रहा है। जैसे-जैसे मतगणना के राउंड बढ़ते जाएंगे, वैसे-वैसे प्रत्याशियों की जीत और हार का अंतर भी स्पष्ट होता जाएगा। भाजपा, राजद के साथ ही राजनगर सीट से बसपा के सियाराम सदय और जन सुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार दास समेत कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं।

सुबह 8 बजे- राजनगर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

राजनगर विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। यहां कुल 60.71 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस चुनाव में भाजपा ने अपने दो बार से विधायक रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है। उनके सामने आरजेडी ने भी कैंडिडेट बदलकर इस बार प्रोफेसर विष्णु देव राम को प्रत्याशी बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रामप्रीत पासवान ने राजद के रामावतार पासवान को लगभग 19 हजार वोटों के अंतर से हराया था।