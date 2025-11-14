Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Rajnagar Seat Assembly Election Result 2025 Vishnu Deo Ram RJD Sujeet Paswan BJP counting updates
Rajnagar Result LIVE: राजनगर चुनाव नतीजा; विष्णु देव राम और सुजीत पासवान में कौन जीतेगा?

Rajnagar Result LIVE: राजनगर चुनाव नतीजा; विष्णु देव राम और सुजीत पासवान में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Rajnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की एससी आरक्षित राजनगर विधानसभा सीट पर आरजेडी के विष्णु देव राम और भाजपा के सुजीत कुमार पासवान में कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, यह आज नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 

Fri, 14 Nov 2025 08:06 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
Rajnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की राजनगर सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विष्णु देव राम और एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुजीत कुमार पासवान में मुकाबला है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित राजनगर सीट पर वोटों की गिनती शुरू होग गई है। रुझान आने पर झलक मिल जाएगी कि भाजपा और आरजेडी में कौन आगे या पीछे चल रहा है। जैसे-जैसे मतगणना के राउंड बढ़ते जाएंगे, वैसे-वैसे प्रत्याशियों की जीत और हार का अंतर भी स्पष्ट होता जाएगा। भाजपा, राजद के साथ ही राजनगर सीट से बसपा के सियाराम सदय और जन सुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार दास समेत कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं।

सुबह 8 बजे- राजनगर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

राजनगर विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। यहां कुल 60.71 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस चुनाव में भाजपा ने अपने दो बार से विधायक रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है। उनके सामने आरजेडी ने भी कैंडिडेट बदलकर इस बार प्रोफेसर विष्णु देव राम को प्रत्याशी बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रामप्रीत पासवान ने राजद के रामावतार पासवान को लगभग 19 हजार वोटों के अंतर से हराया था।

राजनगर विधानसभा सीट झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2008 के परिसीमन में यह सीट बनी और 2010 से 2020 तक हुए चार चुनावों (एक उपचुनाव) में दो-दो बार भाजपा एवं आरजेडी को यहां से जीत मिली।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
