बिहार राजभवन का बदल गया नाम, अब लोकभवन कहलाएगा

संक्षेप:

बिहार में राज भवन का नाम बदलकर 'बिहार लोक भवन' कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य भवन को जनता से जोड़ना है। अब यह केवल राज्यपाल का निवास नहीं, बल्कि जनता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज का नाम भी बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है।

Tue, 2 Dec 2025 11:51 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार राज भवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंग्थू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन के रूप में नामित किया जाता है। राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज का नाम भी बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है।

यह निर्णय केंद्र सरकार के उस व्यापक आदेश का हिस्सा है, जिसमें राज्यों के राज भवन और केंद्र शासित प्रदेशों के राज निवास के नाम ‘लोक भवन’ और ‘लोक निवास’ करने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को यह आदेश जारी किया था। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद शासन व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार (सीएस प्रभाग), नई दिल्ली के पत्रांक-07/10/2025 (पार्ट) एम. एंड जी. दिनांक 25.11.2025 के आलोक में राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन के रूप में नामित किया जाता है। तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा के राज भवनों के नाम भी बदले गए है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर 'सेवा तीर्थ' कर दिया गया है।

