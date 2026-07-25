Bihar Rain Alert: बिहार के बक्सर, भोजपुर और रोहतास समेत कई जिलों में होगी बारिश; मौसम का हाल

Bihar Rain Alert: बिहार में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार यानी आज राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। राजधानी पटना के अलावा आरा, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा और गयाजी समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है।

Bihar Rain Alert: बिहार में मानसून के बादल बरस रहे हैं। आसमान से बरस रहे बादलों की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो किसानों के भी चेहरे खिले हैं। मानसून की सक्रियता से पटना सहित सहित राज्य के अलग-अलग भागों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शनिवार को प्रदेश के अलग-अलग भागों में बादल छाए रहने के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश व मेघ गर्जन को लेकर चेतावनी जारी की गई है।पटना सहित बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गयाजी जिले के कुछ भागों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में तीन से चार डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। शुक्रवार को पटना सहित राज्य के गया, दरभंगा, सुपौल, राजगीर समेत अन्य भागों में रूक-रूक कर वर्षा और धूप के कारण उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहा। पटना में शुक्रवार को 39.0 मिमी बारिश दर्ज की गई।

24 घंटे के दौरान संपतचक में 25.4 मिमी, नौबतपुर में 24.4 मिमी एवं धनरूआ में 24.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। गया के टनकुप्पा में 127.6 मिमी सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री रहा। 35.5 डिग्री के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल के उत्तरी हिस्से और सटे बांग्लादेश में हवा के चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने से प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना है।

इन शहरों में दर्ज हुई वर्षा गया के फतेहपुर में 123 मिमी, नवादा के रजौली में 96.2 मिमी, नालंदा के थरथरी में 63.4 मिमी, जहानाबाद के मखदुमपुर में 62.4 मिमी, गया के मोहनपुर में 59 मिमी, नालंदा के नूरसराय में 58.4 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 48.8 मिमी, किशनगंज के तैबपुर में 45 मिमी, बिहारशरीफ में 39.6 मिमी, गया के शेरघाटी में 38.6 मिमी, भागलपुर में 36.7 मिमी, भोजपुर के सहर में 35.2 मिमी, गया के बाराचट्टी में 34.8 मिमी, वैशाली के हाजीपुर में 33 मिमी, लखीसराय के बरहिया में 29.6 मिमी, अरवल के किंजर में 29 मिमी, किशनंगज के गलगलिया में 25.6 मिमी, पटना के संपतचक में 25.4 मिमी, भोजपुर के गरहनी में 24.8 मिमी, भभुआ में 24.6 मिमी, पटना के नौबतपुर में 24.4 मिमी, नालंदा के एकंगरसराय में 24.4 मिमी, हिलसा में 24.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान : शहर - अधिकतम न्यूनतम

पटना - 31.8 26.6

गया - 30.4 24.6

भागलपुर - 32.0 26.0

मुजफ्फरपुर - 32.0 27.1

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

मुजफ्फरपुर में अगले तीन दिन तक बाारिश मुजफ्फरपुर जिले में छिटपुट बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। खासकर शहर के आसपास के इलाकों में दिन में तेज धूप व उमस के बाद शाम में तेज बारिश से राहत मिली। करीब एक घंटे तक बारिश होती रही। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को जिले में तेज हवा और गरज के बीच कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40 किमी की रफ्तार से पुरवा हवा चलने का अनुमान है। इधर, पिछले 24 घंटे में करीब 7 एमएम बारिश दर्ज की गई। शहरी इलाके में सुबह से ही धूप खिली रही, जबकि जिले के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। शहरी इलाके में शाम होते ही गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब पौन घंटे हुई बारिश ने दोपहर में अचानक बढ़ी उमस से लोगों को सुकून दिया। हालांकि, इससे शहर में कई जगह जलजमाव होने से बाजार और कार्यालय से घर लौट रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

इस बीच पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने अगले दो-तीन दिनों तक जिले में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 35 से 40 किमी प्रतिघंटे की गति से पुरवा हवा चल सकती है। वहीं, कहीं-कहीं वज्रपात की भी आशंका है। इधर, पिछले 24 घंटे में करीब 7 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान बढ़कर 33.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह करीब एक महीने के बाद सामान्य से ऊपर पहुंचा। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी की औसत मात्रा घटकर 80 प्रतिशत रही।

पूर्णिया में येलो अलर्ट लगातार दो सप्ताह तक रुक-रुक कर हुई बारिश के बाद शुक्रवार को सुबह से तेज धूप निकलने पर पूर्णिया में उमस भरी गर्मी लौट आई। दिनभर चिलचिलाती धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम में हल्की रिमझिम बारिश हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर धूप निकलने से उमस बरकरार रही। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोग पेड़ों की छांव में बैठकर राहत तलाशते नजर आए। आसमान में बीच-बीच में हल्के बादल छाए रहने से धूप-छांव का सिलसिला चलता रहा, जिससे कुछ समय के लिए गर्मी से हल्की राहत मिली। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई को मौसम सामान्य और साफ रहने की संभावना है। वहीं 26 से 29 जुलाई तक जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गयाजी में अगले तीन दिन तक हल्की बारिश के आसार गयाजी जिले में अगले दो-तीन दिनों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। कहीं-कहीं मध्यम बरसात हो सकती है। तीन-चाार दिन बाद ही मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि, बरसात के करीब दो महीने जून और जुलाई बीत जाने के बाद भी जिले में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी भी जिले भर में सामान्य से 50 फीसदी कम बारिश हुई है।