Raghunathpur Result Live: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जीतेंगे रघुनाथपुर या JDU लगाएगी सेंध? काउंटिंग शुरू

संक्षेप: Raghunathpur Result Live: सीवान जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट रघुनाथपुर विधानसभा सीट का रिजल्ट आज आने वाला है। सुबह 8 बजे मतों की गिनती शुरू हो गई है। देखना होगा कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसोमा यहां से जीतते हैं या जेडीयू बाजी मारती है। जन सुराज के राहुल कीर्ति भी मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:20 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रघुनाथपुर
बिहार में दो चरणों की वोटिंग के बाद आज का दिन नतीजे का है। बिहार की 243 सीटों में से एक सीट रघुनाथपुर भी है जहां मुकाबला जनता दल यूनाइटेड बनाम राष्ट्रीय जनता दल है। यहां से जदयू के विकास कुमार सिंह का मुकाबला शहाबुद्दीन के बेटे ओसोमा शहाब से है। तीसरी पार्टी जन सुराज भी है जिसने राहुल कीर्ति को मैदान में उतारा है। हाई प्रोफाइल सीटों में इसे रखना गलत नहीं होगा। देखना होगा आज जीत-हार किसके पाले में जाती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

रघुनाथपुर के बारे में

रघुनाथपुर बिहार के सीवान जिले में आता है। इस विधानसभा क्षेत्र में रघुनाथपुर और हुसैनगंज सामुदायिक विकास खंड है। हसनपुरा प्रखंड की पांच ग्राम पंचायतें भी हैं। यह क्षेत्र घाघरा बेसिन के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में स्थित है,जहां खेती आजीविका का मुख्य स्रोत है। यह सीवान शहर से लगभग 20 किमी पूर्व में है,जहां से इसे अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा रघुनाथपुर से लगभग 75 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र बलिया राज्य की सीमा के उस पार,लगभग 45 किमी पश्चिम में स्थित है। राज्य की राजधानी पटना यहां से लगभग 150 किमी दूर है। इस क्षेत्र के लिए सीवान जंक्शन रेलवे स्टेशन प्रमुख कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

राजनीतिक ज्ञान

रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी। अब तक यहां 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और यह सीवान लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा सेगमेंट में से एक है। यह ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है,पार्टी ने यह सीट आठ बार जीती है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने यह सीट दो बार जीती है,जिसमें 2015 और 2020 में लगातार जीत शामिल है। अन्य पार्टियों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी,जनता पार्टी,जनता दल,जेडी(यू),बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं । इन सभी ने एक-एक बार यह सीट जीती है।

पिछले चुनावी नतीजे

सालउम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
2020हरिशंकर यादव (RJD)67,757जीत
मनोज कुमार सिंह (LJP)49,792हार
राजेश्वर चौहान (JDU)26,162हार
2015हरिशंकर यादव (RJD)61,042जीत
मनोज कुमार सिंह (BJP)50,420हार
अमरनाथ यादव (CPI-ML)16,714हार
Raghunathpur Bihar Elections bihar election result अन्य..
