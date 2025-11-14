Hindustan Hindi News
Purnia Result LIVE: पूर्णिया चुनाव रिजल्ट; विजय खेमका या जितेंद्र कुमार, कौन जीतेगा कौन हारेगा?

संक्षेप: Purnia Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की पूर्णिया सीट पर मतगणना थोड़ी देर में शुरू होगी। यहां बीजेपी से मौजूदा विधायक विजय कुमार खेमका वहीं कांग्रेस से जितेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं। पूर्णिया सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Fri, 14 Nov 2025 07:18 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Purnia Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की पूर्णिया सीट पर वोटों की गिनती 8 बजे से स्थानीय काउंटिंग सेंटर पर आरंभ होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के जितेंद्र कुमार, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वर्तमान विधायक विजय कुमार खेमका, जन सुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के राजीव कुमार रॉय, आम आदमी पार्टी (आप) के आदित्य लाल तथा कई स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे अजय स्वर्ण, आस्लम आजाद, कनीज फातमा और लाखेंदर साह मुख्य दावेदार हैं। पूर्णिया सीट के चुनावी परिणाम जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

पूर्णिया में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर बीजेपी के विजय कुमार खेमका की मजबूत पकड़ बनी हुई दिख रही है, जो 2015 और 2020 में भारी अंतर से जीते, लेकिन जितेंद्र कुमाथर महागठबंधन के समर्थन से मुस्लिम-यादव समीकरण मजबूत करने पर नजर टिकाए हैं। वहीं संतोष कुमार सिंह जन सुराज के बैनर तले विकास और युवा मुद्दों से अप्रत्याशित उलटफेर की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप और बीएसपी छोटे वोट बैंक पर फोकस कर रही हैं।

Purnia Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
विजय कुमार खेमकाबीजेपी (एनडीए)--
जितेंद्र कुमारकांग्रेस (महागठबंधन)--
संतोष कुमार सिंहजन सुराज पार्टी--
राजीव कुमार रॉयबीएसपी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी।

पूर्णिया सीट का मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि यह सीमांचल क्षेत्र की एक प्रमुख शहरी विधानसभा है, जहां बीजेपी का कब्जा 2000 से लगातार बना हुआ है। 2020 में बीजेपी के विजय कुमार खेमका ने कांग्रेस की इंदु सिन्हा को 32,154 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2015 में भी जीत हासिल की। पहले सीपीआई(एम) का गढ़ रही यह सीट अब बीजेपी का मजबूत किला है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के प्रभाव से कांग्रेस का लीड होना एनडीए के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस बार जितेंद्र कुमार की कांग्रेस से एंट्री, संतोष सिंह की जन सुराज चुनौती और स्वतंत्रों की फेहरिस्त वोट बंटवारे को जटिल कर रही है।

