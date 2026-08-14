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जेल में बवाल किया तो पैरोल बंद, मोबाइल मिला तो 3 साल की सजा; बिहार में कैदियों के नियम बदले

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। जेल में बंद कैदियों ने अगर तोड़फोड़, मारपीट कर उत्पात मचाया तो उनकी पैरोल बंद कर दी जाएगी। कैंटीन समेत अन्य सुविधाओं से अलग कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन पाए जाने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भी हो सकती है।

bihar jail manual changed
बिहार में जेल मैनुअल में किया गया बदलाव (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार की जेलों में कैदियों के अनुशासन को लेकर बनाए गए नियमों में बदलाव किया गया है। नियम तोड़ने पर अब कैदियों को हथकड़ी और डंडा-बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। नए जेल मैनुअल के अनुसार कारा के अंदर मारपीट, तोड़फोड़, अव्यवस्था करने वाले कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों में कटौती की जाएगी। उनकी कैंटीन और मनोरंजन की सुविधा एक महीने के लिए रोक दी जाएगी। एक साल तक पैरोल भी नहीं मिलेगी। अगर किसी कैदी के पास मोबाइल फोन या गैजेट मिला तो 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

कैदियों द्वारा मचाए गए उत्पात या अपराध के हिसाब से उनके कैंटीन सहित अन्य मनोरंजन सुविधाएं रोकने तथा परिजनों से मिलने-जुलने पर एक महीने की पाबंदी की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही उनके अर्जित परिहार (जेल से छूट) की जब्ती के साथ अगले 3 माह तक परिहार देने पर पाबंदी और एक साल के लिए पैरोल सुविधा पर भी रोक लग सकती है।

बिहार सरकार के नए जेल मैनुअल में अनुशासनहीन कैदियों के लिए पृथक कारावास (सामान्य बंदियों से अलग) रखने का भी प्रावधान है। साथ ही काराधीक्षक को जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखने को लेकर पूरी तरह जिम्मेदार बनाया गया है।

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बार-बार नियम तोड़ने पर होगी सजा

नए मैनुअल के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति जेल का अनुशासन तोड़ने का अपराध बार-बार करता है तो जेल अधीक्षक सक्षम न्यायिक दंडाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से ऐसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन वर्ष तक की जेल की सजा हो सकेगी। यह सजा उस बंदी द्वारा पहले से भुगती जा रही अन्य सजा के अतिरिक्त होगी।

मोबाइल मिलने पर अलग से 3 साल की सजा

जेल के अंदर कैदी, आगंतुक या किसी जेलकर्मी के पास मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद होने पर मिलने वाली सजा भी बढ़ा दी गई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाए जाने पर ऐसे व्यक्ति को तीन साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकता है। इसकी आपूर्ति करते पकड़े जाने वाले व्यक्ति को भी दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। पहले से सजा काट रहे बंदी को अनुशासन तोड़ने पर दी गई अतिरिक्त सजा, मौजूदा सजा के बाद काटनी होगी।

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पूर्व में जेल नियम तोड़ने पर दंड

  • 48 घंटे से अनाधिक समय के लिए हथकड़ी लगाना
  • भारी या कठोर श्रम के लिए पंद्रह दिनों तक काम में परिवर्तन
  • 15 दिनों के लिए हथकड़ी लगाना
  • 15 दिन से अनाधिक अर्जित परिहार की जब्ती
  • असाधारण परिस्थितियों में 30 दिन से अनाधिक अवधि के लिए डंडा-बेड़ी

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नए नियमों के अनुसार दंड-

  • कैंटीन सुविधा सहित मनोरंजन सुविधाओं को एक माह तक बंद रखना
  • तीन महीने तक अर्जित परिहार की जब्ती
  • तीन महीने तक की अवधि के लिए परिहार पर रोक
  • एक वर्ष के लिए पैरोल सुविधा पर रोक
  • एक माह से अधिक अवधि तक सभी आगंतुकों (वकील छोड़ कर) से मिलने पर रोक
  • एक माह से अनाधिक अवधि के लिए पृथक कारावास।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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