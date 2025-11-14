Pranpur Result LIVE: प्राणपुर चुनाव रिजल्ट; निशा सिंह या इशरत परवीन? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Pranpur Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की प्राणपुर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां बीजेपी से मौजूदा विधायक निशा सिंह वहीं आरजेडी से इशरत परवीन उम्मीदवार हैं। प्राणपुर सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Pranpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की प्राणपुर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की इशरत परवीन, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की निशा सिंह, जन सुराज पार्टी के कुणाल निषाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के आफताब आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के प्रेम कुमार मंडल और स्वतंत्र उम्मीदवार मनोज मुर्मू मुख्य दावेदार हैं। प्राणपुर सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

प्राणपुर में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर दो बार की विधायक निशा सिंह की मजबूत पकड़ दिख रही है, लेकिन इशरत परवीन महागठबंधन के सहारे मुस्लिम-यादव गठजोड़ को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। वहीं कुणाल निषाद जन सुराज के बैनर तले युवा और विकास एजेंडे से वोट बंटवारा कर सकते हैं, जबकि एआईएमआईएम का आफताब आलम अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर रखे हुए है।

Pranpur Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) निशा सिंह बीजेपी (एनडीए) - - इशरत परवीन आरजेडी (महागठबंधन) - - कुणाल निषाद जन सुराज पार्टी - - आफताब आलम एआईएमआईएम - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग आरंभ हो जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद ट्रेंड्स ही भरोसेमंद माने जाएंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।