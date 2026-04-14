लालू की 'पाठशाला' से निकले सम्राट चौधरी अब बिहार के 'सरताज', जानिए फर्श से अर्श तक की कहानी

Bihar Politics: सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट ने राजद से अपना करियर शुरू किया था। 19 साल की उम्र में मंत्री बनने से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

Samrat Choudhary: बिहार की सियासत में आज एक नए सूर्य का उदय हुआ है। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। कभी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे और उन्हीं की राजनीतिक पाठशाला से क, ख, ग सीखने वाले सम्राट अब उसी बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है; उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के उन दिग्गज समाजवादी नेताओं में गिने जाते हैं जिनका दबदबा दशकों तक रहा। आज जब सम्राट के नाम पर मुख्यमंत्री पद की मुहर लगी, तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की जीत है, बल्कि उनके परिवार की राजनीतिक विरासत का चरमोत्कर्ष भी है।

विरासत से लेकर 19 की उम्र में मंत्री बनने का सफर 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे 57 वर्षीय सम्राट चौधरी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का आगाज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से किया था। राजनीति के शुरुआती दौर में ही उन्होंने तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब वे महज 19 साल की उम्र में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बना दिए गए थे। हालांकि, उम्र के विवाद के कारण उन्हें उस वक्त पद से बर्खास्त भी होना पड़ा, लेकिन उस घटना ने उन्हें बिहार की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बना दिया। उनके पिता शकुनी चौधरी, जो कभी लालू यादव के 'खास' थे और बाद में नीतीश कुमार के साथ हो गए, उनके मार्गदर्शन में सम्राट ने सत्ता की बारीकियों को समझा। राजद से जेडीयू और फिर भाजपा तक का उनका सफर यह बताता है कि वे बदलते वक्त के साथ राजनीति की दिशा मोड़ने का हुनर जानते हैं।

भाजपा का भरोसा और अब 'मिशन बिहार' की कमान भाजपा में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी का कद बहुत तेजी से बढ़ा। पार्टी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और अब राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाकर उन पर सबसे बड़ा दांव खेला है। सम्राट चौधरी न केवल एक आक्रामक वक्ता हैं, बल्कि संगठन और जातीय समीकरणों को साधने में भी माहिर माने जाते हैं। निजी जीवन में वे एक संजीदा व्यक्तित्व हैं, उनकी पत्नी ममता कुमारी और उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) उनकी इस यात्रा में मजबूती से साथ रहे हैं। आज जब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं, तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि लालू की पाठशाला से सीखा हुआ यह 'शिष्य' अब भाजपा के सबसे बड़े 'सम्राट' के तौर पर बिहार को एक नई दिशा देगा।