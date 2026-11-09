'विधायक और सांसद दोनों ब्राह्मण, फिर भी ऐसी हालत'; मिथिला ब्राह्मणों को टिकट के सवाल पर प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में पहले ब्राह्मण नेताओं को मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन मिलता था, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने और मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण यह समर्थन कम हो गया।
जन सुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार के दरभंगा में मिथिला के ब्राह्मणों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उन्होंने ब्राह्मण समाज की राजनीतिक पसंद, आर्थिक स्थिति और बदलते सामाजिक रिश्तों पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में ब्राह्मण समाज के लोग वर्षों से विधायक और सांसद चुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि जब समाज के विधायक और सांसद भी ब्राह्मण हैं, तो फिर लोगों को रोजगार और आर्थिक परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
प्रशांत किशोर ने कहा कि ब्राह्मण समाज को अपनी पुरानी विद्वता और शिक्षा की परंपरा पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास की बातें करते रहना चाहिए। दरअसल, दरभंगा जिले के महिनाम गांव में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने प्रशांत किशोर से उनकी पार्टी की ओर से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की मांग की थी। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इलाके के विधायक पहले से ब्राह्मण हैं और पिछले 15 साल से इस पद पर हैं। सांसद भी ब्राह्मण हैं, फिर भी समाज के लोगों की हालत क्यों नहीं सुधरी? उन्होंने मिथिला के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि यह इलाका कभी विद्वानों की धरती हुआ करता था, लेकिन अब मजदूरों की धरती बनता जा रहा है।
मिथिला ब्राह्मणों के आर्थिक हालात का मुद्दा
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि गांवों के आधे से ज्यादा परिवारों के बच्चे 10 से 20 हजार रुपये महीने की नौकरी पाने के लिए परेशान हैं। उन्होंने बताया कि 20 से 30 बीघा जमीन के मालिक परिवारों के लोग भी उनसे अपने बच्चों के लिए 20 हजार रुपये की नौकरी दिलाने की सिफारिश मांगते हैं।
बीजेपी और मुस्लिम वोटों का जिक्र
प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में बीजेपी और मुस्लिम वोटों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पहले ब्राह्मण नेताओं को मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन मिलता था, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने और मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण यह समर्थन कम हो गया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी का झंडा उठाने लगे और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लिखने लगे। इसके बाद मुस्लिम मतदाताओं ने उनसे दूरी बना ली।
पीके ने सवाल किया कि आखिर जमीन या आरक्षण को लेकर मुसलमानों से उनका ऐसा कौन सा विवाद है? प्रशांत किशोर ने भगवान परशुराम का जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मणों की असली ताकत फरसा नहीं, बल्कि कलम और किताबें हैं। उन्हें अपनी शिक्षा, ज्ञान और विद्वता की पुरानी परंपरा को फिर से मजबूत करना चाहिए। बिहार की आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी करीब 3 से 4 प्रतिशत, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 18 प्रतिशत बताई गई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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