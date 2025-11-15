Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Politics Live New NDA Governmant formation oath Nitish JDU BJP LJPR HAM RLM latest updates
Bihar Politics Live: पूर्व मंत्री आरके सिंह बीजेपी से निलंबित, चुनाव बाद बिहार में नई सरकार बनाने पर मंथन शुरू

संक्षेप: Bihar Politics Live: बीजेपी ने पूर्व मंत्री आरके सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए  निलंबित कर दिया गया है। चुनाव का रिजल्ट आते ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर नेताओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया है। 

Sat, 15 Nov 2025 12:06 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
vBihar Politics Live: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। जनता ने एनडीए को 202 के प्रचंड बहुमत के साथ बंपर जीत दी है तो विपक्ष को 35 के आंकड़े पर समेट दिया है। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूट गया है। 2020 विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी मात्र 25 के फिगर पर अंटक गई है। बिहार में किसी गठबंधन की अब तक की सबसे बड़ी जीत है तो आजादी क बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जदयू के अलावे अन्य दलो के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इधर जन सुराज पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। बिहार में पल पल की राजनैतिक हलचल और गतिविधियों के अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ-

11: 53- AM- Bihar Politics Live: पूर्व मंत्री आर के सिंह बीजेपी से निलंबित

पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह आरके सिंह को भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। आरके सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने पार्टी नेताओ के खिलाफ बयानबाजी की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है।

11: 49- AM- Bihar Politics Live: नीतीश से मिलकर क्या बोले चिराग पासवान

Bihar Politics Live: सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें NDA के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

11: 35- AM- Bihar Politics Live: बिहार में हार पर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक

Bihar Politics Live: बिहार चुनाव में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बठक दिल्ली में चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक है जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल भी भाग ले रहे हैं।

11: 26- AM- Bihar Politics Live: जन सुराज ही मजबूत विपक्ष

Bihar Politics Live: जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि विधानसभा में हम नहीं पहुंचे पर बिहार में मजबूत विपक्ष जन सुराज ही रहेगा। हम मजबूती के साथ पहले की तरह खुलासे करते रहेंगे। जनादेश स्वीकार है। हमे निराशा है पर हताश नहीं हैं। राजद को रोकने के लिए हमारे वोटर एनडीए के साथ चले गए। हमे 15 प्रतिशत वोट अनुमान था। किसी की विफलता पर आलोचकों का मौका मिल जाता है पर हम अपनी नीतियों पर डटे रहेंगे।

11: 21- AM- Bihar Politics Live: चुनाव रिजल्ट पर जन सुराज पार्टी बोली- एनडीए ने 40 हजार करोड़ से बहुमत खरीदा

Bihar Politics Live: जन सुराज पार्टी ने बंपर वोटिंग के लिए जन सुराज पार्टी ने बधाई दी है। एनडीए को प्रचंड बहुमत के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बधाई दी। पर लोगों का मत खरीदने का आरोप लगाया। कहा कि 40 हजार करोड़ से जनता का वोट खरीदा गया और जनता के भविष्य को बेच दिया गया। विश्व बैंक से मिले 14 हजार करोड़ भी कैश ट्रांसफर में लगा दिया। यह गलत है। बिहार को पीछे ले जाएगा।

11: 15- AM- Bihar Politics Live: जन सुराज पार्टी की पीसी

Bihar Politics Live: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। जनता ने जेएसपी को एक भी सीट नहीं दी। खाता नहीं खुलने से जन सुराज के भीतर स्थिति ठीक नहीं है।

11: 12- AM- Bihar Politics Live: चिराग पासवान की पार्टी की बैठक

Bihar Politics Live: बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद लोजपा आरवी में उत्साह का महौल है। आज पटना में चिराग पासवान अपने प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे जिसमें सरकार में पार्टी की भूमिका पर चर्चा हो सकती है।

11: 11- AM- Bihar Politics Live: नीतीश से मिले चिराग पासवान

Bihar Politics Live: लोजपा आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की। बताया कि सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई। सरकार के स्वरूप, कैबिनेट में संतुलन और आकार, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

11: 09 AM- Bihar Politics Live: जदयू को 85, बीजेपी को 89 सीट

Bihar Politics Live: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह पहला मौका है जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। भाजपा को 89 सीटों पर जीत मिली है तो जदयू को 85 पर। सहयोगी लोजपा आरवी को 19 सीटें मिली हैं। हम पार्टी को 5 तो उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 4 सीटों पर सफलता मिली है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Nitish Kumar अन्य..
