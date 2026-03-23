Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में Zero FIR पर जीरो टॉलरेंस, थानों में मुकदमा लिखवाने की व्यवस्था DGP ने आसान कर दी

Mar 23, 2026 11:17 am ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

Bihar Police Zero FIR: किसी और थाना क्षेत्र में घटित क्राइम की सूचना पास के थाना में दर्ज कराने यानी Zero FIR को लेकर बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार ने जीरो टॉलरेंस एसओपी बना दी है। डीजीपी ने आदेश निकाल दिया है।

बिहार में Zero FIR पर जीरो टॉलरेंस, थानों में मुकदमा लिखवाने की व्यवस्था DGP ने आसान कर दी

बिहार के थानों में जीरो एफआईआर पर पुलिस मुख्यालय जीरो टॉलरेंस तेवर अपना रहा है। थानों में जीरो एफआईआर को लेकर अब किसी तरह का टालमटोल या कोई बहाना नहीं चलेगा। पुलिस मुख्यालय ने बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 173 के तहत थानों में जीरो एफआईआर दर्ज करने से लेकर उसके स्थानांतरण, निगरानी एवं दस्तावेजीकरण को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित कर दी है। जीरो एफआईआर से संबंधित डेटाबेस मेंटेन करने के लिए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) को नोडल इकाई बनाया गया है। किसी थाना के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के बाहर घटित अपराध की सूचना को थाना में पंजीकृत करने को जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसका उद्देश्य पीड़ित की सूचना अविलंब दर्ज करना और कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करना है।

बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जीरो एफआईआर की सूचना मौखिक या डिजिटल दोनों माध्यम से दी जा सकती है। मौखिक सूचना के मामले में उसे लेखबद्ध कर सूचनादाता को पढ़ कर सुनाया जाएगा। फिर उस पर उनके हस्ताक्षर लिए जायेंगे। धारा 173 (2) के तहत अभिलिखित सूचना की कॉपी सूचना देने वाले को नि:शुल्क दी जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर उपस्थित होकर आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

अधिसूचित प्रपत्र में दर्ज होगा जीरो एफआईआर

पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, सूचना प्राप्त होने पर गृह विभाग द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में ही जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसे स्टेशन डायरी में भी अंकित किया जाएगा। इसके बाद जीरो एफआईआर को तत्काल संबंधित जिला या राज्य के क्षेत्राधिकार वाले थाने को सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) की मदद से भेजा जएगा।

थाने से एसपी कार्यालय तक जीरो एफआईआर का रजिस्टर होगा मेंटेन

डीजीपी के मुताबिक, जीरो एफआईआर की निगरानी के लिए थाने से एसपी कार्यालय तक रजिस्टर मेंटेन होगा। हर थाने में दो प्रपत्र होंगे। पहले प्रपत्र में थाने में दर्ज, जबकि दूसरे प्रपत्र में अन्य थानों से प्राप्त जीरो एफआईआर की विवरणी दर्ज होगी। इसकी रिपोर्ट हर माह के पहले हफ्ते में एसपी को भेजी जाएगी। एसपी मासिक बैठक में इसकी भी समीक्षा करेंगे। अंचल निरीक्षक (इंस्पेक्टर) कम से कम हफ्ते में एक बार जबकि एसडीपीओ पखवाड़े में एक बार जीरो एफआईआर रजिस्टर जरूर देखेंगे। आईजी, डीआईजी और एसपी भी निरीक्षण के दौरान रजिस्टर की जांच करेंगे। जिन थानों में सीसीटीएनएस की सुविधा नहीं है, उनके द्वारा रजिस्टर्ड डाक से जीरो एफआईआर ट्रांसफर होंगे।

दिव्यांग की सूचना घर जाकर होगी दर्ज

बीएनएसएस 2023 की धारा 64 से 71, 74 से 79 और 124 के अधीन किसी महिला द्वारा दी जाने वाली सूचना महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेंगी। इन धाराओं के अंतर्गत मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग की शिकायत पर शून्य प्राथमिकी उनके निवास स्थान पर जाकर विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दबंगई, दलाली, मोबाइल में रील्स देखना अब और नहीं; बिहार में पुलिस वालों पर सख्ती
ये भी पढ़ें:नीट छात्रा मौत मामला: सम्राट चौधरी ने डीजीपी और CID के एडीजी को तलब किया
ये भी पढ़ें:पूर्व DGP आलोक राज पर किसका प्रेशर? इस्तीफे पर RJD गर्म, छात्र नेता का भी सवाल
ये भी पढ़ें:तेजस्वी यादव हिस्ट्रीशीटर के साथ विदेश घूम रहे, JDU ने DGP से की रमीज की शिकायत
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Bihar DGP Bihar Police Bihar Police News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।