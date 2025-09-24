बिहार में शराब माफियाओं की काली कमाई होगी जब्त, पुलिस की लिस्ट में 200 से ज्यादा माफिया

बीएनएस की धारा-107 के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का विशेष प्रावधान दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में शराब की तस्करी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरूणाचल प्रदेश से होती है।

शराब के कारोबार से कमाई गई शराब माफियाओं की अवैध संपत्तियां जब्त की जायेगी। बिहार पुलिस ने ऐसे 240 शराब माफियाओं को चिह्नित किया है। इनमें से 76 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित कर दिया गया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के साथ ही इनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस सूची में बिहार के शराब माफियाओं के साथ ही दूसरे राज्यों के शराब तस्करों के भी नाम शामिल हैं।

नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध की बदौलत अवैध संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही अवैध संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। बीएनएस की धारा-107 के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का विशेष प्रावधान दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में शराब की तस्करी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरूणाचल प्रदेश से होती है। इन राज्यों के डीजीपी और उत्पाद आयुक्त को उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा गया है।