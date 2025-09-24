bihar police will seize illegal property of sarab mafia make list of 240 miscreants बिहार में शराब माफियाओं की काली कमाई होगी जब्त, पुलिस की लिस्ट में 200 से ज्यादा माफिया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar police will seize illegal property of sarab mafia make list of 240 miscreants

बिहार में शराब माफियाओं की काली कमाई होगी जब्त, पुलिस की लिस्ट में 200 से ज्यादा माफिया

बीएनएस की धारा-107 के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का विशेष प्रावधान दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में शराब की तस्करी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरूणाचल प्रदेश से होती है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाWed, 24 Sep 2025 05:49 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में शराब माफियाओं की काली कमाई होगी जब्त, पुलिस की लिस्ट में 200 से ज्यादा माफिया

शराब के कारोबार से कमाई गई शराब माफियाओं की अवैध संपत्तियां जब्त की जायेगी। बिहार पुलिस ने ऐसे 240 शराब माफियाओं को चिह्नित किया है। इनमें से 76 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित कर दिया गया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के साथ ही इनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस सूची में बिहार के शराब माफियाओं के साथ ही दूसरे राज्यों के शराब तस्करों के भी नाम शामिल हैं।

नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध की बदौलत अवैध संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही अवैध संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। बीएनएस की धारा-107 के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का विशेष प्रावधान दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में शराब की तस्करी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरूणाचल प्रदेश से होती है। इन राज्यों के डीजीपी और उत्पाद आयुक्त को उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा गया है।

राज्य से बाहर के 854 शराब तस्कर हो चुके गिरफ्तार

एडीजी (मद्य निषेध) अमित कुमार जैन ने बताया कि इस वर्ष राज्य से बाहर के 854 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई तस्करों की अवैध संपत्ति का पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है। संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जायेगी।

Bihar
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।