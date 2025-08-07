1300 निशाने पर, 10 के लिए आदेश जारी; कुख्यात अपराधियों की संपत्ति नहीं छोड़ेगी बिहार पुलिस

जिन बदमाशों की संपत्ति जब्ति के लिए आदेश मिल चुका है उनमें 3 अपराधी किशनगंज के, दो-दो गयाजी व मुजफ्फरपुर जिले के जबकि एक-एक पटना, जहानाबाद और नवादा जिले के हैं।

अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले कुख्यात अपराधियों को बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। न्यायालय के स्तर से कार्रवाई शुरू हो गयी है। बिहार पुलिस ने ऐसे तकरीबन 1300 कुख्यातों को चिह्नित किया है, जिनमें से अब तक 10 की संपत्ति जब्ती का आदेश न्यायालय के स्तर पर जारी हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों में हरकंप है।

जिन बदमाशों की संपत्ति जब्ति के लिए आदेश मिल चुका है उनमें 3 अपराधी किशनगंज के, दो-दो गयाजी व मुजफ्फरपुर जिले के जबकि एक-एक पटना, जहानाबाद और नवादा जिले के हैं। किशनगंज के तीन कुख्यात अपराधियों में ठाकुरगंज थाना के नगर पंचायत निवासी रहीमुद्दीन उर्फ हैबर, विशनपुर थाना क्षेत्र के चांद हुसैन उर्फ चांद और सदर थाना के खगड़ा का मो. कुर्बान की अपराध की आय से अर्जित संपत्तियां जब्त किए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है। इसी तरह, नवादा जिले के नरहट थाना इलाके के कुख्यात बालू माफिया अजय कुमार उर्फ दीपम उर्फ दीपक की संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

1234 थाना क्षेत्रों से 1300 अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी

बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सभी 38 जिलों के 1234 थाना क्षेत्रों से 1300 अपराधियों की संपत्तियां जब्ती किये जाने को लेकर चिन्हित की गयी हैं। इनमें सबसे अधिक 82 प्रस्ताव पटना जिले से आये हैं। इसके बाद गया से 55, रोहतास से 49, मोतिहारी से 48, मुजफ्फरपुर से 43, भागलपुर से 43, मधुबनी से 42, नालंदा से 41, दरभंगा से 39, समस्तीपुर से 35, सारण के 36, वैशाली से 33, पूर्णिया के 32, सीवान के 27, बक्सर के 24 अपराधियों को संपत्ति जब्ती को लेकर प्रस्ताव मिले हैं।

बोले एडीजी कुंदन कृष्णन