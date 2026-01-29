सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार पुलिस का ट्वीट, UGC के नियमों पर रोक वाले पोस्ट पर ट्रोलिंग

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने की खबर ट्वीट करने पर बिहार पुलिस ट्रोल हो गई। पुलिस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किए जाने के बाद यूजर्स द्वारा ट्रोलिंग की जा रही है।

यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए समानता नियमों का मुद्दा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर रोक लगा दी। बिहार पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया, जिससे ट्रोलिंग होने लगी। यूजर्स कमेंट में बिहार पुलिस के आईटी सेल पर तंज कसते हुए तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। बिहार पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक होने, इसके समाचार एजेंसी बनने की बात कमेंट्स में की जा रही है।

बिहार पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से गुरुवार दोपहर को जारी पोस्ट में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की खबर साझा की गई। वैसे तो इसमें कुछ विवादित नहीं है, लेकिन पुलिस के आधिकारिक हैंडल से इस तरह की खबरें पोस्ट किए जाना आम नहीं है।

कुछ यूजर्स इस पोस्ट में कमेंट कर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार पुलिस के आईटी सेल में सामान्य वर्ग (सवर्ण) के लोग बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार सौरव राज ने एक्स पर इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बिहार पुलिस से पहले पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस का जवाब मांगा।

माना जा रहा है कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ बढ़ रहे धरना-प्रदर्शन और बवाल से परेशान पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पोस्ट डालकर आंदोलित लोगों को अपडेट देने की कोशिश की है कि कोर्ट से रोक के बाद अब विरोध की वजह खत्म हो गई है।