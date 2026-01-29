Hindustan Hindi News
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार पुलिस का ट्वीट, UGC के नियमों पर रोक वाले पोस्ट पर ट्रोलिंग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार पुलिस का ट्वीट, UGC के नियमों पर रोक वाले पोस्ट पर ट्रोलिंग

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने की खबर ट्वीट करने पर बिहार पुलिस ट्रोल हो गई। पुलिस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किए जाने के बाद यूजर्स द्वारा ट्रोलिंग की जा रही है। 

Jan 29, 2026 05:44 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए समानता नियमों का मुद्दा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर रोक लगा दी। बिहार पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया, जिससे ट्रोलिंग होने लगी। यूजर्स कमेंट में बिहार पुलिस के आईटी सेल पर तंज कसते हुए तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। बिहार पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक होने, इसके समाचार एजेंसी बनने की बात कमेंट्स में की जा रही है।

बिहार पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से गुरुवार दोपहर को जारी पोस्ट में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की खबर साझा की गई। वैसे तो इसमें कुछ विवादित नहीं है, लेकिन पुलिस के आधिकारिक हैंडल से इस तरह की खबरें पोस्ट किए जाना आम नहीं है।

कुछ यूजर्स इस पोस्ट में कमेंट कर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार पुलिस के आईटी सेल में सामान्य वर्ग (सवर्ण) के लोग बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार सौरव राज ने एक्स पर इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बिहार पुलिस से पहले पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस का जवाब मांगा।

माना जा रहा है कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ बढ़ रहे धरना-प्रदर्शन और बवाल से परेशान पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पोस्ट डालकर आंदोलित लोगों को अपडेट देने की कोशिश की है कि कोर्ट से रोक के बाद अब विरोध की वजह खत्म हो गई है।

दूसरी ओर, बिहार के गृह मंत्री भाजपा के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जिनके अंदर पुलिस विभाग भी आता है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों पर बवाल के बीच मौन साध रखे कई भाजपा नेता और मंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
