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बिहार पुलिस होगी हाई-टेक, 4 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ेंगे सभी थाने; AI और CCTV से अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar Police In News: बिहार के सभी थाने 4 महीने में ICJS राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। 170 नए थानों में CCTV लगेंगे। पुलिस अपराध रोकने के लिए AI का इस्तेमाल करेगी।

बिहार पुलिस होगी हाई-टेक, 4 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ेंगे सभी थाने; AI और CCTV से अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

Bihar Police In News: बिहार में अपराध पर लगाम कसने और पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले तीन से चार महीनों के भीतर बिहार के सभी पुलिस थाने 'राष्ट्रीय नेटवर्क' यानी ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) से जुड़ जाएंगे। इस सिस्टम से पुलिस थाने, न्यायालय, जेल, एफएसएल और अभियोजन प्रणाली का आपस में डेटा का आदान-प्रदान बेहद आसान और तेज हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों का डेटाबेस साझा करने में समानता आएगी।

CCTNS से जुड़ेंगे बचे हुए 347 थाने

बिहार पुलिस के एडीजी (एससीआरबी) अजिताभ कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 1382 थानों में से 968 थाने सीसीटीएनएस (CCTNS) से जुड़ चुके हैं। अगले तीन महीने के भीतर बचे हुए 347 थानों को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि थानों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य के 1212 थाने सीसीटीवी कैमरों से लैस हो चुके हैं। बचे हुए 170 थानों में भी तीन महीने के अंदर कैमरे लगा दिए जाएंगे। एक थाने में औसतन 12-13 कैमरे लगे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग 18 महीने तक बिहार पुलिस के द्वारा सुरक्षित रहेगी। इसकी सीधी निगरानी पुलिस और जिला मुख्यालय से होगी।

AI से होगी अपराध की भविष्यवाणी

भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बिहार पुलिस 'प्रिडिक्टिव पुलिसिंग' पर अपना फोकस कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपराध के पैटर्न का विश्लेषण कर यह पहले ही अनुमान लगाया जा सकेगा कि भविष्य में किस तरह की और कहां आपराधिक वारदातें हो सकती हैं। इस तकनीक से अपराध को कम करने में बिहार पुलिस को काफी मदद मिलने वाली है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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