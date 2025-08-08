Bihar police sub inspector committed suicide married 2 years ago was in charge of media cell Gaya SSP office बिहार पुलिस के दारोगा ने फांसी लगा की खुदकुशी, 2 साल पहले हुई थी शादी, मीडिया सेल का था प्रभारी, Bihar Hindi News - Hindustan
मृत दारोगा अनुज कश्यप सहरसा जिले के बनगांव का निवासी थे। वह 2019 बैच का दारोगा थे जो 2022 से गया एसएसपी ऑफिस में तैनात थे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:17 AM
बिहार पुलिस के एक दारोगा ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत दारोगा अनुज कश्यपर गया जी एसएसपी कार्यालय में तैनात था। शुक्रवार को वह अपने कमरे में फंदे से लटकता हुए मिले। गया जी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आत्महत्या के कारणों को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है।

मृत दारोगा अनुज कश्यप सहरसा जिले के बनगांव का निवासी थे। वह 2019 बैच का दारोगा थे जो 2022 से गया एसएसपी ऑफिस में तैनात थे। अनुज कश्यप को मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया था। बताया जा रहा है कि दो साल पहले अनुज की शादी हुई थी लेकिन वे गया जी में अकेले रहते थे। दारोगा के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गयी है। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा है कि मामले की छानबीन की जा रही है। एफएसएल की टीम को घटना स्थल पर भेजा गया है। परिजनों और साथी अफसरों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।