बिहार के थाने में गूंजी शहनाई, दारोगा बने मैरिज रजिस्ट्रार और पुलिस बनी घराती; अब कानूनी पचड़े में फंसे थानाध्यक्ष
Bihar News Today: वैशाली के कारतहा थाने में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी करा दी, जिसे लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। वकीलों के मुताबिक थाने में शादी कराना पूरी तरह अवैध है।
Bihar News Today: बिहार के वैशाली जिले अंतर्गत लालगंज के कारतहा थाना परिसर से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिसिया कार्रवाई और तफ्तीश के केंद्र यानी थाने को ही अचानक 'मैरिज ब्यूरो' में तब्दील कर दिया गया। कारतहा थाना परिसर में एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस की मौजूदगी में बकायदा शादी रचा ली, जो अब पूरे इलाके में भारी चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। जानकार और कानून के विशेषज्ञ थाना परिसर में हुई इस शादी को स्थापित नियमों और भारतीय कानून का सरेआम उल्लंघन बता रहे हैं।
मुजफ्फरपुर की प्रेमिका पहुंची थाना, पुलिस ने लड़के को बुलाकर करा दी शादी
पूरा मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के बहिलबारा गांव की एक युवती अचानक कारतहा थाने पहुंची। उसने थानाध्यक्ष को कंचनपुर धनुषी निवासी चंदेश्वर साह के पुत्र छोटू कुमार के साथ अपने लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी बताई। युवती की बात सुनकर थानाध्यक्ष ने तुरंत एक्शन लिया और प्रेमी छोटू कुमार को थाने बुला लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों से बात की। जैसे ही दोनों पक्षों से मौखिक सहमति मिली, पुलिस की मौजूदगी में ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। देखते ही देखते थाना परिसर प्रेमी के दोस्तों और स्थानीय लोगों से भर गया, हालांकि प्रेमिका के परिवार से कोई नहीं आया था। इसी बीच स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के सामने ही प्रेमी छोटू ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। हालांकि इस अनोखी शादी पर अब कानूनी सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि थाने के भीतर शादी करवाने का चलन कब से और किस कानून के तहत शुरू हो गया?
कानूनन पूरी तरह अवैध है थाने में शादी कराना
इस पूरे विवाद पर वैशाली के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार ने कानून की स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि भारतीय कानून के तहत पुलिस एक्ट, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) बन चुकी है, उसमें पुलिस को थाने के अंदर किसी भी प्रेमी-प्रेमिका की शादी करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किसी भी थानाध्यक्ष या पुलिस अधिकारी का मूल काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की जांच करना है, शादियां करवाना नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम बालिग प्रेमी-प्रेमिका को सुरक्षा देना है यदि उनकी जान को खतरा हो, लेकिन कानून हाथ में लेकर थाने को मैरिज ब्यूरो बनाना पूरी तरह अवैध है। यदि कोई थानाध्यक्ष ऐसा करता है, तो उनके खिलाफ सेवा नियमों के उल्लंघन के तहत सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
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