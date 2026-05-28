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बिहार के थाने में गूंजी शहनाई, दारोगा बने मैरिज रजिस्ट्रार और पुलिस बनी घराती; अब कानूनी पचड़े में फंसे थानाध्यक्ष

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, विनय मणि तिवारी, वैशाली
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Bihar News Today: वैशाली के कारतहा थाने में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी करा दी, जिसे लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। वकीलों के मुताबिक थाने में शादी कराना पूरी तरह अवैध है।

बिहार के थाने में गूंजी शहनाई, दारोगा बने मैरिज रजिस्ट्रार और पुलिस बनी घराती; अब कानूनी पचड़े में फंसे थानाध्यक्ष

Bihar News Today: बिहार के वैशाली जिले अंतर्गत लालगंज के कारतहा थाना परिसर से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिसिया कार्रवाई और तफ्तीश के केंद्र यानी थाने को ही अचानक 'मैरिज ब्यूरो' में तब्दील कर दिया गया। कारतहा थाना परिसर में एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस की मौजूदगी में बकायदा शादी रचा ली, जो अब पूरे इलाके में भारी चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। जानकार और कानून के विशेषज्ञ थाना परिसर में हुई इस शादी को स्थापित नियमों और भारतीय कानून का सरेआम उल्लंघन बता रहे हैं।

मुजफ्फरपुर की प्रेमिका पहुंची थाना, पुलिस ने लड़के को बुलाकर करा दी शादी

पूरा मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के बहिलबारा गांव की एक युवती अचानक कारतहा थाने पहुंची। उसने थानाध्यक्ष को कंचनपुर धनुषी निवासी चंदेश्वर साह के पुत्र छोटू कुमार के साथ अपने लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी बताई। युवती की बात सुनकर थानाध्यक्ष ने तुरंत एक्शन लिया और प्रेमी छोटू कुमार को थाने बुला लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों से बात की। जैसे ही दोनों पक्षों से मौखिक सहमति मिली, पुलिस की मौजूदगी में ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। देखते ही देखते थाना परिसर प्रेमी के दोस्तों और स्थानीय लोगों से भर गया, हालांकि प्रेमिका के परिवार से कोई नहीं आया था। इसी बीच स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के सामने ही प्रेमी छोटू ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। हालांकि इस अनोखी शादी पर अब कानूनी सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि थाने के भीतर शादी करवाने का चलन कब से और किस कानून के तहत शुरू हो गया?

कानूनन पूरी तरह अवैध है थाने में शादी कराना

इस पूरे विवाद पर वैशाली के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार ने कानून की स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि भारतीय कानून के तहत पुलिस एक्ट, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) बन चुकी है, उसमें पुलिस को थाने के अंदर किसी भी प्रेमी-प्रेमिका की शादी करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किसी भी थानाध्यक्ष या पुलिस अधिकारी का मूल काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की जांच करना है, शादियां करवाना नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम बालिग प्रेमी-प्रेमिका को सुरक्षा देना है यदि उनकी जान को खतरा हो, लेकिन कानून हाथ में लेकर थाने को मैरिज ब्यूरो बनाना पूरी तरह अवैध है। यदि कोई थानाध्यक्ष ऐसा करता है, तो उनके खिलाफ सेवा नियमों के उल्लंघन के तहत सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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