283 अभ्यर्थियों के दारोगा बनने का सपना चूर-चूर, हाईकोर्ट ने पलटा एकलपीठ का फैसला; नियुक्ति आदेश रद्द

पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल एकलपीठ के दिए फैसले को पलटते हुए बिहार पुलिस में दारोगा पद पर नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया है। इससे 283 अभ्यर्थियों के दारोगा बनने का सपना टूट गया।

पटना हाईकोर्ट ने 283 अभ्यर्थियों के बिहार पुलिस में दारोगा बनने के सपने पर पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट के चीझ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने एकलपीठ का फैसला पलट दिया है। एकलपीठ ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने डबल बेंच में एलपीए (अपील) दायर कर चुनौती दी। इस पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 42 पेज का आदेश सुनाया और बिहार पुलिस एसआई नियुक्ति को खत्म कर दिया।

बता दें कि पिछले साल जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने विभिन्न उम्मीदवारों की ओर से दायर तीन रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। एकलपीठ ने आदेश दिया था कि मेडिकल जांच में फिट पाए गए उम्मीदवारों को 6 सप्ताह के भीतर दारोगा के पद पर नियुक्त किया जाए।

इस आदेश की वैधता को राज्य सरकार ने डबल बेंच के सामने चुनौती दी। कई दिनों तक अदालत में लंबी बहस चली। फिर मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के पूर्व के फैले को पलटते हुए आदेश को निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन 133 अभ्यर्थियों की बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई है, उनकी तुलना इन उम्मीदवारों से नहीं की जा सकती है। साथ ही, नियुक्ति की प्रक्रिया साल 2023 और 2024 में समाप्त हो चुकी है।

गौरतलब है कि विज्ञापन संख्या 704/2004 के आवेदकों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन को अलग-अलग तारीखों पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश को रद्द करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) ने सभी अभ्यावेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि 133 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर नियुक्त किया गया है। इन्हें समानता के अधिकार का लाभ नहीं दिया जा सकता।

क्या है मामला दरअसल, बिहार सरकार ने साल 2004 में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के 1510 पदों पर भर्ती निकाली थी। बीएसएससी ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला था और अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके लिए फिजिकल एग्जाम 2006 में आयोजित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की 2008 में लिखित परीक्षा ली गई। एसआई भर्ती का परिणाम 30 मई 208 को घोषित किया गया था। फाइनल रिजल्ट में फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा, दोनों के आधार पर आवेदकों का चयन किया गया।

दारोगा भर्ती परीक्षा के पेपर में मॉडल प्रश्नों में कुछ गलतियां थीं, इसलिए परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। फिर आयोग एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की और उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच कराई। इस कारण फाइनल रिजल्ट में चयनित 160 अभ्यर्थियों को हटाना पड़ा। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने चयनित 160 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति में बनाए रखने का निर्णय लिया।

इसी बीच बिहार सरकार से आयोग को दारोगा के 299 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सब इंस्पेक्टरों के 299 पदों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया और केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल करने का आदेश दिया, जिन्होंने केस दायर किया हुआ था। 223 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के साथ-साथ लिखित परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता दी गई।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2011 के आदेश से उन सभी आवेदकों को अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 मई 2018 के आदेश से 133 उम्मीदवारों को केवल मेडिकल फिटनेस टेस्ट लेने का आदेश दिया। इसके बाद 133 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। हाई कोर्ट में जिन अभ्यर्थियों का केस चला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसला को आधार मानकर नियुक्ति देने की मांग की थी, जिसे बिहार पुलिस ने खारिज कर दिया था। पुलिस विभाग का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई थी, इसलिए आवेदकों को समानता के आधार का लाभ नहीं दिया जा सकता है।