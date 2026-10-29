बिहार दारोगा परीक्षा के अभ्यर्थी भड़के, सम्राट का आवास घेरने निकले; पटना पुलिस ने खदेड़ा
बिहार पुलिस दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा रद्द होने के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी गुरुवार को पटना में सड़क पर उतर गए। सीएम आवास का घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोका। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा।
पटना, वरीय संवाददाता। बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश गुरुवार को सड़क पर फूट पड़ा। एक महीने से धरना देने के बावजूद सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए दारोगा अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान से मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लोक सेवक आवास का घेराव करने की योजना से निकले। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। प्रदर्शन के कारण पटना शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी।
दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत सुबह गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से हुई। अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों का हुजूम जेपी गोलंबर पहुंचा। वहां पहले से तैनात पुलिस-प्रशासन की टीम ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि, आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगे।
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले एक महीने से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद शासन-प्रशासन के किसी अधिकारी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। लगातार अनदेखी से नाराज होकर उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दारोगा मेंस रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि 1799 पदों के लिए आयोजित बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। इसके साथ ही मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की तिथि जल्द जारी करने की मांग भी उठाई गई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
क्या है मामला
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने एसआई के 1799 पदों पर भर्ती के लिए 27 मई को दो पालियों में मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल उठे। अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद आयोग ने पिछले महीने दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा को रद्द कर दिया। अब नए सिरे से यह एग्जाम लिया जाएगा। वहीं, मेन्स एग्जाम पास करने वाले लगभग 10 हजार अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने का विरोध कर रहे हैं और सीधे फिजिकल टेस्ट की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।