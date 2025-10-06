bihar police shot three miscreanst during half encounter in sitamarhi bihar बिहार में पुलिस ने 3 अपराधियों को मारी गोली, हाफ एनकाउंटर से दहला सीतामढ़ी, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में पुलिस ने 3 अपराधियों को मारी गोली, हाफ एनकाउंटर से दहला सीतामढ़ी

जानकारी के मुताबिक, इन बदमाशों ने बाजपट्टी में आदित्य की हत्या, डुमरा में मुखिया के देवर मदन महतो की हत्या, लगमा में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष राममनोहर शर्मा उर्फ गणेश जी की हत्या और सीएसपी संचालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने की वारदात में शामिल थे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक प्रतिनिधि, सीतामढ़ीMon, 6 Oct 2025 08:39 AM
बिहार में जिले में रविवार देर रात सीतामढ़ी पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन कुख्यात अपराधी घायल हो गए। मुठभेड़ में जख्मी हुए शूटर राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह तीनों कुख्यात रंजन पाठक और कपूर झा गैंग से ताल्लुक रखते है। हाल के दिनों में जिले में हुई हत्याओं के पीछे कुख्यात रंजन पाठक गिरोह का नाम सामने आया था। पुलिस से जानकारी के अनुसार, रंजन पाठक गिरोह के राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह को बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने रविवार को गिरफ्तार किया था।

ये तीनों बदमाश लंबे समय से जिले की विभिन्न वारदातों में वांछित थे। पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने अपराध में इस्तेमाल हथियार बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा स्थित डोरा पुल के पास छिपा रखे हैं। जब पुलिस टीम देर रात उन्हें बरामदगी के लिए उनके बताए स्थान पर लेकर पहुंची, तो तीनों ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने छिपाए हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित कार्रवाई की, जिसमें तीनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए।

घटनास्थल से दो लोडेड अवैध पिस्टल बरामद की गई हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि अग्रिम विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि तीनों अपराधी कुख्यात रंजन पाठक और कपूर झा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। यह गिरोह जिले में हत्या, रंगदारी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा है।

जानकारी के मुताबिक, इन बदमाशों ने बाजपट्टी में आदित्य की हत्या, डुमरा में मुखिया के देवर मदन महतो की हत्या, लगमा में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष राममनोहर शर्मा उर्फ गणेश जी की हत्या और सीएसपी संचालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने की वारदात में शामिल थे। लगातार हो रही हत्याओं के बाद ये अपराधी जिला पुलिस और एसटीएफ के रडार पर थे। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को टीम ने कार्रवाई की, जो मुठभेड़ में बदल गई।

