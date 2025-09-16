bihar police share obscene photos of girl which was viral by blackmailer in muzaffarpur जिस वायरल फोटो से परेशान थी छात्रा, बिहार में पुलिस ने उसे ही वेबसाइट पर डाल दिया, Bihar Hindi News - Hindustan
जिस वायरल फोटो से परेशान थी छात्रा, बिहार में पुलिस ने उसे ही वेबसाइट पर डाल दिया

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुरTue, 16 Sep 2025 09:55 AM
जिस तस्वीर के वायरल होने से परेशान होकर छात्रा ने एफआईआर कराई, अब उसी तस्वीर की छायाप्रति बिहार पुलिस ने अपनी साइट पर सार्वजनिक कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले में छात्रा ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि उसकी शिकायत गोपनीय है। लेकिन, पुलिस ने न केवल उसकी तस्वीर की प्रति बल्कि ब्लैकमेलर और छात्रा के बीच इनबॉक्स में हुई चैट के स्क्रीन शॉट को भी साइट पर डाल सार्वजनिक कर दिया है। इससे छात्रा की परेशानी दोहरी हो गई है।

पुलिस की साइट (एससीआरबी) पर तस्वीर अपलोड होने के पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानी जा रही है। छात्रा ने साइबर थाने में आवेदन देते हुए पुलिस से आग्रह किया था कि उसकी शिकायत गोपनीय रखी जाये। लेकिन, अब उसकी तमाम गोपनीयता सार्वजनिक हो चुकी है। छात्रा ने आवेदन में नाम-पता लिखने के बाद पुलिस से कहा है कि वह अत्यंत ही भय और मानसिक पीड़ा की स्थिति में है।

आरोपित छपरा जिले के मढ़ौरा थाने के सिलहौली का रहने वाला अभिषेक कुमार है। वह उसके ही नाम से मिलते-जुलते नाम का सोशल मीडिया पर अकाउंट बना उसपर तस्वीर पोस्ट कर रहा है। छात्रा ने आरोपित के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी तस्वीर को डिलीट करा देने आग्रह भी पुलिस से किया है। केस की जांच साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार को दी गई है। उन्होंने बताया कि एससीआरबी पर एफआईआर के साथ अपलोड हुई तस्वीरों को हटवाने के लिए पत्र भेजा गया है।शीघ्र ही तस्वीर हटा दी जाएगी।

