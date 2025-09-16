जिस वायरल फोटो से परेशान थी छात्रा, बिहार में पुलिस ने उसे ही वेबसाइट पर डाल दिया

पुलिस की साइट (एससीआरबी) पर तस्वीर अपलोड होने के पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानी जा रही है। छात्रा ने साइबर थाने में आवेदन देते हुए पुलिस से आग्रह किया था कि उसकी शिकायत गोपनीय रखी जाये। लेकिन, अब उसकी तमाम गोपनीयता सार्वजनिक हो चुकी है।

जिस तस्वीर के वायरल होने से परेशान होकर छात्रा ने एफआईआर कराई, अब उसी तस्वीर की छायाप्रति बिहार पुलिस ने अपनी साइट पर सार्वजनिक कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले में छात्रा ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि उसकी शिकायत गोपनीय है। लेकिन, पुलिस ने न केवल उसकी तस्वीर की प्रति बल्कि ब्लैकमेलर और छात्रा के बीच इनबॉक्स में हुई चैट के स्क्रीन शॉट को भी साइट पर डाल सार्वजनिक कर दिया है। इससे छात्रा की परेशानी दोहरी हो गई है।

पुलिस की साइट (एससीआरबी) पर तस्वीर अपलोड होने के पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानी जा रही है। छात्रा ने साइबर थाने में आवेदन देते हुए पुलिस से आग्रह किया था कि उसकी शिकायत गोपनीय रखी जाये। लेकिन, अब उसकी तमाम गोपनीयता सार्वजनिक हो चुकी है। छात्रा ने आवेदन में नाम-पता लिखने के बाद पुलिस से कहा है कि वह अत्यंत ही भय और मानसिक पीड़ा की स्थिति में है।