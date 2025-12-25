नए साल से पहले बिहार में 4 करोड़ की चरस जब्त, इन दो जगहों से मिली नशे की खेप
मनेर और रक्सौल में चार करोड़ की चरस के साथ सात धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मनेर के अस्पताल मोड़ पर बुधवार को छापेमारी कर करीब एक किलो चरस, आधा किलो अफीम, एक कट्टा, तीन कारतूस, तीन पेटी शराब व 12 लाख नगद बरामद किए गए। इस मामले में चार तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि दो भाइयों पीयूष व शिवम के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई। शिवम के घर से बरामद नशीले पदार्थ की कीमत बाजार में एक करोड़ बतायी जा रही है। छापेमारी की जानकारी मिलते ही पीयूष भागने में सफल रहा, जबकि शिवम को दबोचा गया। दो साल पहले भी इसके घर से ब्राउन शुगर बरामद किया गया था और शुभम को जेल भेजा गया था। दानापुर डीएसपी एके झा ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी को छापेमारी चल रही है।
उधर, रक्सौल पुलिस ने 7.560 किलो चरस के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत करीब तीन करोड़ आंकी गयी है। गिरफ्तार तस्करों में गोरखपुर के आयुष कुमार, रक्सौल के चांद मोहम्मद व पश्चिम चम्पारण के रियाज खान शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि बरामद चरस की खेप रक्सौल के महबूब सैफी को डिलीवरी देनी थी।