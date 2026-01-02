नोट कर लें 9031829339/40 हेल्पलाइन नंबर, आपकी कॉल पर तुरंत ऐक्शन लेगी बिहार पुलिस

संक्षेप: आपकी अब एक कॉल पर बिहार पुलि तुरंत ऐक्शन लेगी। डीजीपी नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव या किसी तरह की सहायता के लिए सीधे फोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9031829339 और 9031829340 पर कॉल कर सकते हैं।

बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के नियंत्रण कक्ष में अब राज्य के आम नागरिक सीधे मोबाइल पर अपनी समस्याएं, शिकायत या सुझाव दे सकेंगे। राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने और आम लोगों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा नई पहल की गई है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस पहल के तहत डीजीपी नियंत्रण कक्ष का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव या किसी तरह की सहायता के लिए सीधे फोन कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर 9031829339 और 9031829340 पर फोन या अन्य जानकारी दी जा सकती हैं। इस हेल्पलाइन के जरिए कानून-व्यवस्था, पुलिस से जुड़ी शिकायतें, स्थानीय स्तर पर हो रही अनदेखी या किसी तरह की परेशानी को सीधे नियंत्रण कक्ष के संज्ञान में लाया जा सकता है। इस हेल्पलाइन को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है।