नोट कर लें 9031829339/40 हेल्पलाइन नंबर, आपकी कॉल पर तुरंत ऐक्शन लेगी बिहार पुलिस

संक्षेप:

आपकी अब एक कॉल पर बिहार पुलि तुरंत ऐक्शन लेगी। डीजीपी नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव या किसी तरह की सहायता के लिए सीधे फोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9031829339 और 9031829340 पर कॉल कर सकते हैं।

Jan 02, 2026 10:36 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के नियंत्रण कक्ष में अब राज्य के आम नागरिक सीधे मोबाइल पर अपनी समस्याएं, शिकायत या सुझाव दे सकेंगे। राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने और आम लोगों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा नई पहल की गई है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस पहल के तहत डीजीपी नियंत्रण कक्ष का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव या किसी तरह की सहायता के लिए सीधे फोन कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर 9031829339 और 9031829340 पर फोन या अन्य जानकारी दी जा सकती हैं। इस हेल्पलाइन के जरिए कानून-व्यवस्था, पुलिस से जुड़ी शिकायतें, स्थानीय स्तर पर हो रही अनदेखी या किसी तरह की परेशानी को सीधे नियंत्रण कक्ष के संज्ञान में लाया जा सकता है। इस हेल्पलाइन को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों को बिना किसी देरी के संबंधित स्तर तक पहुंचाना और समय रहते उनका निपटारा सुनिश्चित करना है। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से इस हेल्पलाइन का उपयोग केवल वास्तविक और गंभीर मामलों में करने की अपील की ताकि किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक सूचना देने से बचा जा सके। डीजीपी ने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं आने वाली है। जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।