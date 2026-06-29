5 लाख में सौदा, एग्जाम से पहले लिए ब्लैंक चेक; बिहार पुलिस भर्ती में धांधली का खुलासा, 15 गिरफ्तार
बिहार पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित हुई परीक्षा में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। खगड़िया में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा पास कराने को लेकर अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपये में डील की गई थी।
बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली और अभ्यर्थियों को गलत तरीके से परीक्षा पास कराने के षड्यंत्र का खगड़िया पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सॉल्वर गैंग के सदस्य, परीक्षार्थी, शिक्षक और एक एग्जाम सेंटर का अधीक्षक शामिल है। सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर 5-5 लाख रुपये का सौदा किया था। अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक भी लिए गए। खगड़िया के सदर एसडीपीओ-वन मुकुल कुमार रंजन और साइबर डीएसपी निशांत गौरव के नेतृत्व में यह संयुक्त कार्रवाई की गई।
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो चारपहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल फोन, 7 ब्लैंक चेक, एक एटीएम कार्ड, आठ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झूठा भरोसा देकर उनसे पांच से 6 लाख रुपये तक का सौदा करता था। इसके लिए अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक भी लिए जाते थे, ताकि परीक्षा के बाद तय राशि उनके खातों से निकाली जा सके।
अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं आरोपी
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में भोजपुर जिले के बबुआ थाना क्षेत्र के बबुआ गांव निवासी उदय कुमार, मनीष कुमार, वीरू कुमार, बड़हरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर करजा गांव निवासी संजीव कुमार, खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव निवासी प्रीतम कुमार, मोरकाही थाना क्षेत्र के माड़र गांव निवासी सुजीत कुमार उर्फ अमन, प्रवीण कुमार उर्फ नीतू, शहर के चित्रगुप्तनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर निवासी अरविंद कुमार, सन्हौली निवासी बृजेश कुमार, माड़र गांव निवासी प्रेमजीत कुमार, पटना जिले के विक्रम थाना क्षेत्र के बेगमा गांव निवासी बबलू कुमार, वैशाली जिले के राघोपुर निवासी रोशन कुमार सिंह, नवादा जिले के रूपौ थाना क्षेत्र के मोबाडीह निवासी मनीष कुमार, अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के पुरैनिया गांव निवासी शैलेश कुमार, कुर्था थानां क्षेत्र के मेरागंज निवासी सचिन शेखर शामिल हैं।
केंद्र अधीक्षक भी गिरफ्तार
पुलिस कार्रवाई में शहर के सेंट जेवियर परीक्षा केंद्र के अधीक्षक ब्रजेश कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। जांच में यह बात सामने आई है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर भी मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। इसी आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ रही है।
मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश
एसपी ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर गहन अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के मुख्य सरगना और अन्य सहयोगियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
28 जून को हुआ एग्जाम
बिहार पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के 993 पदों पर बहाली के लिए रविवार 28 जून को प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस एग्जाम के लिए 2.83 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राज्य के 38 जिलों में 544 एग्जाम सेंटर पर एक साथ परीक्षा आयोजित की गई।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।