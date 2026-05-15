बिहार पुलिस में ताबड़तोड़ तबादले, 2 आईपीएस और 61 बीपीएस का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए
बिहार पुलिस में शुक्रवार को ताबड़तोड़ तबादले किए गए। सम्राट सरकार ने दो आईपीएस और 61 बीपीएस अफसरों के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। कई अनुमंडलों में नए एसडीपीओ की तैनाती की गई है।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ताबड़तोड़ तबादले करने में जुटी है। बिहार पुलिस में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह विभाग ने दो आईपीएस और 61 बीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत कई अनुमंडलों के एसडीपीओ बदले गए हैं। शुक्रवार को ही राज्य सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया। बीते 10 मई को भी कुछ सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था।
गृह विभाग द्वारा शुक्रवार 15 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी गरिमा को भागलपुर के कहलगांव में एसडीपीओ-2 बनाया गया है, वह मुजफ्फरपुर के सरैया की एसडीपीओ पद पर तैनात थीं। वहीं, मुंगेर जिले के तारापुर में एसडीपीओ पर तैनात संकेत कुमार को बिहारशरीफ का सदर एसडीपीओ-1 बनाया गया है। वह भी 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
बिहार पुलिस सेवा के 61 अधिकारियों का तबादला
राज्य सकार ने 61 बीपीएस अफसरों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की भी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कई अनुमंडलों में नए एसडीपीओ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में नए डीएसपी की तैनाती की गई है।
इन अनुमंडलों में नए एसडीपीओ तैनात-
- सविंद्र कुमार दास- मढ़ौरा एसडीपीओ-1, सारण
- राज किशोर कुमार- फारबिसगंज एसडीपीओ, अररिया
- चंदन कुमार- एसडीपीओ-1, गोपालगंज सदर
- दिलीप कुमार- एसडीपीओ-1, कहलगांव (भागलपुर)
- सुशील कुमार- एसडीपीओ-1, औरंगाबाद सदर
- कुमार देवेंद्र- एसडीपीओ, तारापुर (मुंगेर)
- खुशरू सिराज- एसडीपीओ-1, किशनगंज
- राजीव रंजन- एसडीपीओ, सुपौल
- कुमार संजय- एसडीपीओ, अरवल
- ओम प्रकाश- एसडीपीओ, भभुआ
- सुनील कुमार शर्मा- एसडीपीओ-2, कटिहार सदर
- कुमारी दुर्गा शक्ति- एसडीपीओ-2, बेगूसराय सदर
- अभिजीत कौर- एसडीपीओ, सरैया (मुजफ्फरपुर)
- कृति कमल- एसडीपीओ-2, जहानाबाद
- अनिकेत अमर- एसडीपीओ, नवगछिया
- विशाल आनंद- एसडीपीओ-1, कटिहार सदर
- अजित कुमार- एसडीपीओ-1, बेतिया सदर
- अभिषेक कुमार- एसडीपीओ, सिकरहना (मोतिहारी)
- सुमित कुमार आर्य- एसडीपीओ, सोनपुर
- संजीत कुमार गुप्ता- एसडीपीओ, राजगीर
- संदीप कुमार- एसडीपीओ-1, शेरघाटी (गयाजी)
- अनुशील कुमार- एसडीपीओ, शिवहर
- अभिनव परासर- एसडीपीओ-1, पूर्णिया सदर
- अनुपेश नारायण- एसडीपीओ, पटोरी (समस्तीपुर)
- आदित्य कुमार- एसडीपीओ-2, औरंगाबाद सदर
- बीरेंद्र कुमार मेधावी- एसडीपीओ, निर्मली (सुपौल)
- कुमार कीर्ति- एसडीपीओ-2, पूर्णिया सदर
- संजय विद्यार्थी- एसडीपीओ, पकरी बरांवा (नवादा)
- संजीव कुमार- एसडीपीओ-2, सासाराम
- निहार भूषण- एसडीपीओ, बगहा
यहां देखें फुल ट्रांसफर लिस्ट-
इससे पहले 10 मई को 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। मगध क्षेत्र के आईजी क्षत्रनील सिंह को गृह विभाग में विशेष सचिव लगाया गया था। उनकी जगह आईपीएस विकास वैभव को मगध का नया आईजी नियुक्त किया गया। उसी दिन बेतिया सदर के एसडीपीओ-1 विवेक दीप का भी तबादला किया गया, उन्हें विशेष सुरक्षा दल में डीएसपी के पद पर तैनाती मिली। विवेक बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।