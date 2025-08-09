PFI के शातिरों पर बिहार पुलिस मेहरबान? 3 गुर्गों पर मुकदमे का मामला फाइलों में घूम रहा

मुकदमा चलाने को लेकर जल्द निर्णय करने को विशेष कोर्ट ने गृह विभाग को पत्र भेजा है। इसके बाद भी मुकदमा चलाने की स्वीकृति का मामला एसएसपी ऑफिस से लेकर गृह विभाग तक फाइलों में घूम रहा है।

प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल्स से जुड़े तीन शातिरों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति का मामला पुलिस के पास अटकी है। इनका मामला काफी दिनों से फाइलों में ही घूम रहा है। इसमें पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना के कसबा गांव का मो. अफरोज, मोगलपुर गांव का याकूब खान उर्फ सुल्तान, चकिया थान का हरपुर किशुनी गांव का मो. बेलाल उर्फ इरशाद शामिल हैं। इन तीनों के विरुद्ध लगभग चार माह पहले पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

इन तीनों के विरुद्ध गृह विभाग से मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिलने के बाद ही विशेष कोर्ट (यूएपीए एक्ट) चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। उसके बाद ही तीनों के विरुद्ध आरोप तय कर सेशन-ट्रायल चलेगा।

मुकदमा चलाने को लेकर जल्द निर्णय करने को विशेष कोर्ट ने गृह विभाग को पत्र भेजा है। हालांकि, इसके बाद भी मुकदमा चलाने की स्वीकृति का मामला एसएसपी ऑफिस से लेकर गृह विभाग तक फाइलों में घूम रहा है। अब तक विशेष कोर्ट में इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। मामले के आईओ सह डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि चार्जशीट दाखिल किए जाने के साथ ही तीनों के विरुद्ध मुकदमा चलाने को लेकर गृह विभाग को अनुशंसा भेजी गई थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें अद्यतन स्थिति क्या है।