Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar police officers to gather in Seemanchal Amit Shah likely to attend Purnea meet
सीमांचल में लगेगा बिहार के पुलिस अफसरों का जमावड़ा, अमित शाह कर सकते हैं शिरकत

सीमांचल में लगेगा बिहार के पुलिस अफसरों का जमावड़ा, अमित शाह कर सकते हैं शिरकत

संक्षेप:

सीमांचल के पूर्णिया में बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों का इस महीने जमावड़ा लगने वाला है। इसमें राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी चर्चा है। 

Dec 06, 2025 10:34 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

बिहार की सुरक्षा एवं संरक्षा पर विचार के लिए सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में राज्य भर के वरीय पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगने वाला है। यह पहला अवसर होगा जब पुलिस महकमे के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री (सम्राट चौधरी) बैठक करेंगे। पूर्णिया में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए जिला पुलिस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए तारीख और स्थान पर हालांकि फाइनल मुहर बाकी है। हालांकि, पूर्णिया के एक प्रतिष्ठित होटल में 14 एवं 15 दिसंबर को इसके होने की प्रबल संभावना है। इसमें सीमांचल समेत राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे के तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी मंत्रणा करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी की भी चर्चा है। इसके लिए उन्हें न्योता भेजा गया है।

सीमांचल पर सरकार की नजर:

पूर्णिया में इस तरह के बड़े आयोजन को लेकर खास वजह सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि सीमांचल पर सरकार की खास निगाह है। सीमांचल के जिले नेपाल, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के बॉर्डर वाले इलाके से सटे हुए हैं। किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाका पड़ता है एवं पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश देश का सीमाई इलाका पड़ता है। उत्तर बिहार की सुरक्षा के लिहाज सीमांचल का इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है।

ये भी पढ़ें:कोई यह ना सोचे कि उसके कारण जीत हुई; बिहार के BJP नेताओं को अमित शाह की नसीहत

मसलन राज्य की खासकर उत्तर बिहार की सुरक्षा के मद्देनजर सीमांचल के केंद्र पूर्णिया में राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Police Amit Shah Purnia News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।