सीमांचल में लगेगा बिहार के पुलिस अफसरों का जमावड़ा, अमित शाह कर सकते हैं शिरकत

संक्षेप: सीमांचल के पूर्णिया में बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों का इस महीने जमावड़ा लगने वाला है। इसमें राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी चर्चा है।

बिहार की सुरक्षा एवं संरक्षा पर विचार के लिए सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में राज्य भर के वरीय पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगने वाला है। यह पहला अवसर होगा जब पुलिस महकमे के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री (सम्राट चौधरी) बैठक करेंगे। पूर्णिया में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए जिला पुलिस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए तारीख और स्थान पर हालांकि फाइनल मुहर बाकी है। हालांकि, पूर्णिया के एक प्रतिष्ठित होटल में 14 एवं 15 दिसंबर को इसके होने की प्रबल संभावना है। इसमें सीमांचल समेत राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे के तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी मंत्रणा करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी की भी चर्चा है। इसके लिए उन्हें न्योता भेजा गया है।

सीमांचल पर सरकार की नजर: पूर्णिया में इस तरह के बड़े आयोजन को लेकर खास वजह सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि सीमांचल पर सरकार की खास निगाह है। सीमांचल के जिले नेपाल, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के बॉर्डर वाले इलाके से सटे हुए हैं। किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाका पड़ता है एवं पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश देश का सीमाई इलाका पड़ता है। उत्तर बिहार की सुरक्षा के लिहाज सीमांचल का इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है।