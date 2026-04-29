बिहारी युवक की हत्या पर ऐक्शन में बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस ने बताया- मर्डर कैसे हुआ
दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नीरज नामक युवक ने पांडव को गोली मार दी। इलाज के लिए ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई।
दिल्ली के द्वारका जिला जाफरपुर कलां थाना इलाके में बिहार के डिलेवरी बॉय की हत्या के संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिल्ली पुलिस से सम्पर्क कर घटना के संबंध में जानकारी ली गयी। द्वारका जिला, दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मृतक पांडव कुमार (21 साल) प्रजापति कॉलोनी, बिंदापुर जोमैटो डिलीवरी बॉय का काम करते थे।
दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई के मुताबिक मृतक पांडव के दोस्त रूपेश कुमार के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। रूपेश के घर से लगभग 70-80 मीटर दूरी पर मुख्य सड़क पर रूपेश के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार मृतक पांडव, कृष्ण, दीपक तथा एक स्कूटी से आए 03 अन्य लोग (कुल 7 लोग) सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे थे।
बताया गया है कि जहां सातों युवक सड़क के दूसरी तरफ आरके प्रॉपर्टीज का ऑफिस है। उस बिल्डिंग के ऊपर, पहली मंजिल पर, नीरज नाम का एक शख्स पिछले 15 सालों से रह रहा था। जब सात लोग सड़क पर बात कर रहे थे उसी समय नीरज नीचे आया और ग्रुप से बहस करने लगा। CCTV में नीरज अपना हथियार लहराते और बहस करते हुए दिख रहा है। फिर अचानक, वह हथियार पांडव की छाती की ओर तानता है और गोली चला देता है। एक गोली पांडव कुमार की छाती को चीरती हुई निकल गई और मोटरसाइकिल पर पांडव के पीछे बैठे कृष्ण के दाहिने पेट में जा लगी। गोली चलाने के बाद नीरज फरार हो गया।
रुपेश अन्य लोगों की मदद से दोनों घायलों को RTR अस्पताल ले गया। आरोपी नीरज गांव बहु अकबरपुर, मेहम, रोहतक, हरियाणा का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी की गयी है। मिली जानकारी को लेकर जाफरपुर कलां थाना कांड सं0-36/2026 धारा-103(i)/109(i) BNS & 35/27 आर्म्स ऐक्ट दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बिहार पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस के सम्पर्क में है।
पांडव की हत्या पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या से अनभिज्ञता जताने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी की निंदा की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि षडयंत्र से जीतने वाले एनडीए नेता अमानवीय और निष्ठुर हैं। 10 हज़ार नगद लेकर ऐसे संवेदनहीन लोगों को चुनेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें