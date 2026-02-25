Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बच्चा चोरी अफवाह पर ऐक्शन में बिहार पुलिस, थानेदार तत्काल करें यह काम; AHTU का गठन

Feb 25, 2026 08:56 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एडीजी सीआईडी (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी प्रकार की अपुष्ट और भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। कानून अपने हाथ में न लें। भीड़ की हिंसा में शामिल न हों।

बच्चा चोरी अफवाह पर ऐक्शन में बिहार पुलिस, थानेदार तत्काल करें यह काम; AHTU का गठन

बिहार पुलिस मुख्यालय ने बच्चा चोरी से संबंधित सूचनाओं पर क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों व थानेदारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पदाधिकारियों को ऐसी अफवाह व सूचनाओं का सत्यापन करते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। बिहार पुलिस के एडीजी सीआईडी (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी प्रकार की अपुष्ट और भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। कानून अपने हाथ में न लें। भीड़ की हिंसा में शामिल न हों। कोई भी सूचना निकटतम पुलिस थाने या डायल 112 पर जल्द दें।

दो दिन में बच्चा चोरी के पांच मामले आये, सभी अफवाह निकले

बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी श्री जैन ने बताया कि बीते दो दिनों में बच्चा चोरी के पांच मामले सामने आये। जब इसकी जांच कराई गई तो सभी अफवाह निकले। इनमें दो मुजफ्फरपुर के, जबकि एक-एक मामला जमुई, पूर्णिया और नालंदा जिले से संबंधित थे। एडीजी ने बताया कि 2025 में 12 हजार 526 बच्चियां और 2173 बच्चे सहित कुल 14,699 की गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए थे। जांच के बाद पुलिस ने 7,772 बच्चों को बरामद कर लिया है। वहीं, 6927 बच्चों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

ये भी पढ़ें:शादी में ठांए-ठांए कब तक? कहीं दुल्हन तो कहीं दूल्हे के मामा को मारी गोली

24 घंटे गुम रहने पर केस दर्ज करना अनिवार्य

श्री जैन ने बताया कि कि गुमशुदगी के मामले में एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) निर्धारित की गयी है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 24 घंटे तक गुम रहता है तो केस दर्ज करना अनिवार्य है। चार माह तक बच्चा के गुमशुदा रहने पर वह मामला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को स्थानांतरित हो जाता है। यह यूनिट सभी जिलों में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि बच्चा गायब होने की शिकायतों में वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों में कई गिरोह को भी पकड़ा गया है और बच्चों की बरामदगी की गयी है। बिहार से गुम हुआ बच्चा अगर किसी दूसरे राज्य में बरामद होता है तो उसकी जानकारी पुलिस को मिल जाती है और पुलिस उसे वहां से वापस लेकर परिजनों को सौंपती है।

ये भी पढ़ें:अश्लील वीडियो बना सेक्स के लिए दे रहा था प्रेशर, डर से लड़की ने लगा ली फांसी

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का हुआ

एडीजी ने बताया कि गुमशुदा बच्चों की ट्रैफिकिंग की समस्या को देखते हुए सभी जिलों एवं रेल जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के तीन प्रमुख हवाई अड्डों पटना, गया जी एवं दरभंगा पर भी एएचटीयू गठित है, जबकि पूर्णिया हवाई अड्डे पर इसका गठन प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें:वीडियो: जयमाला होते ही दुल्हन को लड़के ने मारी गोली, बिहार में आशिक का कांड
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।