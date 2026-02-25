बच्चा चोरी अफवाह पर ऐक्शन में बिहार पुलिस, थानेदार तत्काल करें यह काम; AHTU का गठन

एडीजी सीआईडी (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी प्रकार की अपुष्ट और भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। कानून अपने हाथ में न लें। भीड़ की हिंसा में शामिल न हों।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने बच्चा चोरी से संबंधित सूचनाओं पर क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों व थानेदारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पदाधिकारियों को ऐसी अफवाह व सूचनाओं का सत्यापन करते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। बिहार पुलिस के एडीजी सीआईडी (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी प्रकार की अपुष्ट और भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। कानून अपने हाथ में न लें। भीड़ की हिंसा में शामिल न हों। कोई भी सूचना निकटतम पुलिस थाने या डायल 112 पर जल्द दें।

दो दिन में बच्चा चोरी के पांच मामले आये, सभी अफवाह निकले बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी श्री जैन ने बताया कि बीते दो दिनों में बच्चा चोरी के पांच मामले सामने आये। जब इसकी जांच कराई गई तो सभी अफवाह निकले। इनमें दो मुजफ्फरपुर के, जबकि एक-एक मामला जमुई, पूर्णिया और नालंदा जिले से संबंधित थे। एडीजी ने बताया कि 2025 में 12 हजार 526 बच्चियां और 2173 बच्चे सहित कुल 14,699 की गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए थे। जांच के बाद पुलिस ने 7,772 बच्चों को बरामद कर लिया है। वहीं, 6927 बच्चों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

24 घंटे गुम रहने पर केस दर्ज करना अनिवार्य श्री जैन ने बताया कि कि गुमशुदगी के मामले में एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) निर्धारित की गयी है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 24 घंटे तक गुम रहता है तो केस दर्ज करना अनिवार्य है। चार माह तक बच्चा के गुमशुदा रहने पर वह मामला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को स्थानांतरित हो जाता है। यह यूनिट सभी जिलों में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि बच्चा गायब होने की शिकायतों में वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों में कई गिरोह को भी पकड़ा गया है और बच्चों की बरामदगी की गयी है। बिहार से गुम हुआ बच्चा अगर किसी दूसरे राज्य में बरामद होता है तो उसकी जानकारी पुलिस को मिल जाती है और पुलिस उसे वहां से वापस लेकर परिजनों को सौंपती है।