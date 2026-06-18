लालू-राबड़ी को अंगरक्षक, स्कॉट गार्ड और बुलेट प्रूफ कारें मिली हैं; सुरक्षा पर बिहार पुलिस की सफाई

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सफाई के मुद्दे पर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सफाई दी गई है। बिहार पुलिस ने बताया है कि दोनों ही नेताओं को सुरक्षा के लिए अंगरक्षक, स्कॉट गार्ड और आवाास गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य में जमकर सियासत हो रही है। दोनों ही नेताओं ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी जिसके बाद राजद ने सरकार पर खूब हमले किए थे। अब बिहार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। बिहार पुलिस की तरफ से बतायाा गया है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम-2010 के तहत ही सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें बुलेट प्रूफ कारें भी शामिल हैं।

बिहार पुलिस ने एक्स पर बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को वर्त्तमान में बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम-2010 एवं बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक-3663, दिनांक-02.05.2017 के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा के लिए अंगरक्षक, आवास गार्ड, स्कॉट गार्ड और पायलट के अतिरिक्त BR Car भी उपलब्ध कराया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि दोनों ही नेताओं को सादे लिवास में S.B. Component के रूप में भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं।

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बुधवार को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा श्रेणी घटाने के पीछे वही जिम्मेदार हैं। दरअसल हाल ही में सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी (पूर्व मुख्यमंत्री) की 'जेड प्लस' सुरक्षा श्रेणी को कम करने का और उनके वर्तमान आवास रद्द करने का आदेश जारी किया था। इस संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में राजद प्रमुख ने कहा था कि हां, सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है। यह सब नीतीश कुमार के कहने पर किया जा रहा है।