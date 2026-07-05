बिहार में 5 तरह के अपराध पर होगी सख्ती, सभी SP को पुलिस मुख्यालय से फरमान जारी

बिहार में पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसपी को 5 तरह के बड़े अपराध करने वाले अपराधियों पर खास सख्ती बरतने का फरमान जारी किया है। इनमें हत्या, रेप जैसे संगीन जुर्म शामिल हैं।

बिहार की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पांच श्रेणी के गंभीर मामलों पर खास फोकस करने का निर्देश दिया है। इनमें हत्या और दुष्कर्म जैसे बड़े अपराध, पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक घटनाएं, हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले प्राथमिकता सूची में रखे गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों को ऐसे कांडों की पहचान कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने, साक्ष्य संकलन में तेजी लाने और समय पर चार्जशीट दाखिल करने का टास्क दिया है। इन मामलों की जांच और निष्पादन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश के मुताबिक इन गंभीर मामलों को स्पीडी ट्रायल के रूप में चिह्नित किया जाएगा ताकि अदालतों में उनकी सुनवाई तेज हो सके।

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि त्वरित विचारण से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और अपराधियों पर सख्त संदेश जाएगा। हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में अवैध हथियारों की बरामदगी, आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क की पड़ताल पर विशेष जोर दिया गया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन बढ़ा है। इसको देखते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि किसी भी स्थिति में माहौल बिगड़ने न पाए।

पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश है कि वे जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के साथ बेहतर समन्वय बनाएं। प्रत्येक जिले से इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने को कहा गया है, ताकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यालय के मुताबिक, आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी, एसटीएफ सहित बिहार पुलिस की एजेंसियां लगातार अभियान चला कर अपराध पर अंकुश लगाने में अहम योगदान कर रही हैं। ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षकों को दर्ज गंभीर कांडों के पर्यवेक्षण और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने पर अधिक फोकस करना चाहिए। विभाग का मानना है कि चिह्नित अपराधों पर सख्त और समयबद्ध कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा।