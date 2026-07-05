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बिहार में 5 तरह के अपराध पर होगी सख्ती, सभी SP को पुलिस मुख्यालय से फरमान जारी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसपी को 5 तरह के बड़े अपराध करने वाले अपराधियों पर खास सख्ती बरतने का फरमान जारी किया है। इनमें हत्या, रेप जैसे संगीन जुर्म शामिल हैं। 

बिहार में 5 तरह के अपराध पर होगी सख्ती, सभी SP को पुलिस मुख्यालय से फरमान जारी

बिहार की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पांच श्रेणी के गंभीर मामलों पर खास फोकस करने का निर्देश दिया है। इनमें हत्या और दुष्कर्म जैसे बड़े अपराध, पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक घटनाएं, हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले प्राथमिकता सूची में रखे गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों को ऐसे कांडों की पहचान कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने, साक्ष्य संकलन में तेजी लाने और समय पर चार्जशीट दाखिल करने का टास्क दिया है। इन मामलों की जांच और निष्पादन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश के मुताबिक इन गंभीर मामलों को स्पीडी ट्रायल के रूप में चिह्नित किया जाएगा ताकि अदालतों में उनकी सुनवाई तेज हो सके।

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि त्वरित विचारण से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और अपराधियों पर सख्त संदेश जाएगा। हर्ष फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में अवैध हथियारों की बरामदगी, आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क की पड़ताल पर विशेष जोर दिया गया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन बढ़ा है। इसको देखते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि किसी भी स्थिति में माहौल बिगड़ने न पाए।

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पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश है कि वे जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के साथ बेहतर समन्वय बनाएं। प्रत्येक जिले से इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने को कहा गया है, ताकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यालय के मुताबिक, आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी, एसटीएफ सहित बिहार पुलिस की एजेंसियां लगातार अभियान चला कर अपराध पर अंकुश लगाने में अहम योगदान कर रही हैं। ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षकों को दर्ज गंभीर कांडों के पर्यवेक्षण और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने पर अधिक फोकस करना चाहिए। विभाग का मानना है कि चिह्नित अपराधों पर सख्त और समयबद्ध कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा।

माफियाओं की संपत्ति जब्ती में आयेगी तेजी

पुलिस अधीक्षकों को माफियाओं की संपत्ति जब्ती के अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गये हैं। बीएनएस की धारा 107 के तहत इसके लिए थाना स्तर से प्रस्ताव दिए जायेंगे। वर्तमान में ऐसे 1433 अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। इनमें 428 व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। वहीं, 103 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब तक चार अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती का आदेश न्यायालय के स्तर से पारित हुआ है। सबसे अधिक पटना और मुजफ्फरपुर के 214 अपराधी की संपत्तियां चिह्नित की गई हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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