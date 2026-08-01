बिहार पुलिस परीक्षा पेपर लीक में 3 युवक जेल गए, बायोमीट्रिक सुपरवाइजर ने किया था खेल
29 जुलाई को आयोजित हुई बिहार पुलिस की गृह रक्षा संवर्ग के हवलदार अनुदेशक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईओयू ने 3 युवकों को गिरफ्तार जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में एक बायोमीट्रिक सुपरवाइजर भी शामिल है।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के अधिनायक अनुदेशक (हवलदार अनुदेशक) परीक्षा के पेपर लीक कांड में तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इनमें पटना के बिक्रम का रहने वाला राज समदर्शी उर्फ राजा (25 वर्ष), हाजीपुर का अभिषेक कुमार (21 वर्ष) और वैशाली के नगर थाना निवासी 28 वर्षीय नितेश कुमार शामिल है। नितेश बायोमीट्रिक सुपरवाइजर के रूप में तैनात था, उसी ने आंसर मोबाइल पर भेजे थे। तीनों को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईओयू के मुताबिक बिहार पुलिस की परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित हाजीपुर नगर थाना में कांड संख्या-368/2026 दर्ज है। इस केस में आरोपी राज समदर्शी को हाजीपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र के पास से 29 जुलाई को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की बात स्वीकार की। साथ ही अपने सहयोगी का नाम अभिषेक कुमार बताया।
एईडीओ परीक्षा में भी किया खेल
राजा ने ईओयू को बताया कि अप्रैल 2026 में आयोजित एईडीओ परीक्षा में भी उसने धांधली की थी। उसने यह भी बताया कि बिहार पुलिस की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में बायोमीट्रिक सुपरवाइजर नितेश के माध्यम से प्रश्न पत्रों के उत्तर राज समदर्शी उर्फ राजा तक पहुंचाए थे। राजा और अभिषेक के मोबाइल की गैलरी में परीक्षा से संबंधित कई एडमिट कार्ड, उत्तर पत्रक आदि पाए गए। आंसर शीट 12 बजकर 21 मिनट पर भेजी गई थी।
इस आधार पर ईओयू ने इन तीनों के अलावा चार अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ 30 जुलाई को अलग से प्राथमिकी दर्ज की।
आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पेपर लीक के अन्य पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है। इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बिहार पुलिस की गृह रक्षा संवर्ग के हवलदार अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य भर में 29 जुलाई को किया गया था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।