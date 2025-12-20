Hindustan Hindi News
बिहार में पुलिस पर खतरनाक 'शनि'वार; आरा में हवलदार का गला रेता, कैमूर में DSP की कार को ट्रक ने ठोका

संक्षेप:

आरा में हवलदार की गला रेतकर हत्या कर दी गयी तो कैमूर के मोहनिया में डीएसपी मुख्यालय की कार में सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें चार पुलिस कर्मी घायल हो गए।

Dec 20, 2025 10:26 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में पुलिस वालों के लिए शनिवार खतरनाक साबित हो रहा है। आरा में झारखंड में पोस्टेड हवलदार की गला रेतकर हत्या कर दी गयी तो कैमूर के मोहनिया में डीएसपी मुख्यालय की कार में सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें चार पुलिस कर्मी घायल हो गए। सुपौल में शराब माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया तो बाढ़ में लापता कन्हैया शर्मा का शव मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया।

कैमूर के मोहनियां में एनएच 319 पर शुक्लपिपरा गांव के पास शुक्रवार की देर रात मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार की बोलेरो में एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में डीएसपी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में मुख्यालय डीएसपी के साथ क्राइम सेक्शन के इंस्पेक्टर राजेश कुमार , चालक राजीव कुमार व करण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी पुलिसकर्मियों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए बीएचयू के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरमन शुक्ला मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि डीएसपी मुख्यालय पटना से लौट रहे थे और ट्रक गलत दिशा में चल रहा था।

सुपौल में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। एक दारोगा समेत चार जवान घायल हो गए। पुलिस नरमा टोला में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई थी। कार्रवाई के दौरान शराब माफिया के समर्थकों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस बलों को पीछे हटना पड़ा। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक जवान की हालत गंभीर है। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इधर बाढ़ में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया जिसमें सात पुलिस कर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने दस हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ की जा रही है। कई दिनों से लापता कन्हैया शर्मा का शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
