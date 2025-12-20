बिहार में पुलिस पर खतरनाक 'शनि'वार; आरा में हवलदार का गला रेता, कैमूर में DSP की कार को ट्रक ने ठोका

संक्षेप: आरा में हवलदार की गला रेतकर हत्या कर दी गयी तो कैमूर के मोहनिया में डीएसपी मुख्यालय की कार में सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें चार पुलिस कर्मी घायल हो गए।

बिहार में पुलिस वालों के लिए शनिवार खतरनाक साबित हो रहा है। आरा में झारखंड में पोस्टेड हवलदार की गला रेतकर हत्या कर दी गयी तो कैमूर के मोहनिया में डीएसपी मुख्यालय की कार में सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें चार पुलिस कर्मी घायल हो गए। सुपौल में शराब माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया तो बाढ़ में लापता कन्हैया शर्मा का शव मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया।

कैमूर के मोहनियां में एनएच 319 पर शुक्लपिपरा गांव के पास शुक्रवार की देर रात मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार की बोलेरो में एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में डीएसपी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में मुख्यालय डीएसपी के साथ क्राइम सेक्शन के इंस्पेक्टर राजेश कुमार , चालक राजीव कुमार व करण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी पुलिसकर्मियों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए बीएचयू के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरमन शुक्ला मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि डीएसपी मुख्यालय पटना से लौट रहे थे और ट्रक गलत दिशा में चल रहा था।

सुपौल में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। एक दारोगा समेत चार जवान घायल हो गए। पुलिस नरमा टोला में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई थी। कार्रवाई के दौरान शराब माफिया के समर्थकों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस बलों को पीछे हटना पड़ा। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक जवान की हालत गंभीर है। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।