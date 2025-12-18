Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar police cyber cell statred investigation in threat to cm nitish from pakistan woman doctor leave service
सीएम नीतीश को पाक से मिली धमकी की जांच शुरू, हिजाब वाली महिला के नौकरी छोड़ने का दावा

सीएम नीतीश को पाक से मिली धमकी की जांच शुरू, हिजाब वाली महिला के नौकरी छोड़ने का दावा

संक्षेप:

उधर, सोशल मीडिया पर उक्त घटना को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि जिस महिला को नियुक्तिपत्र देने के बाद मुख्यमंत्री ने हिजाब हटाने को कहा था, उसने यह नौकरी नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि, महिला की ओर से अभी इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

Dec 18, 2025 07:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

आयुष चिकित्सकों के नियुक्तिपत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसकी जांच साइबर थाना को सौंपी गई है। वायरल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महिला आयुष चिकित्सक ने नौकरी ज्वॉइन करने से इंकार कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो में मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है कि माफी मांगें वरना बाद में शिकायत मत करना। डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर बिहार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने कहा कि ईओयू का साइबर प्रभाग पूरे मामले की निगरानी करेगा और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:पंचायत सचिव को धमका कर फंसे विधायक भाई वीरेंद्र, MP-MLA कोर्ट में पहुंचा केस

उधर, सोशल मीडिया पर उक्त घटना को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि जिस महिला को नियुक्तिपत्र देने के बाद मुख्यमंत्री ने हिजाब हटाने को कहा था, उसने यह नौकरी नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि, महिला की ओर से अभी इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्वॉइिनंग के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाता है। मालूम हो कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में नियुक्तिपत्र वितरण समारोह था। इस दौरान 1283 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्तिपत्र दिया गया था। इनमें दस चिकित्सकों को सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्तिपत्र सौंपा था।

घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए : एजाज

प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने हिजाब हटाने को धार्मिक आजादी छीना जाना बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। नियुक्ति पत्र देते समय मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाया जाना महिलाओं का अपमान है। साथ ही मुस्लिम समाज के प्रति एनडीए सरकार की क्या सोच है, यह भी सामने आ गया है।

बेटियों के सशक्तीकरण के लिए जाने जाते नीतीश : नीरज

जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बेटियों के सशक्तीकरण के लिए दुनियाभर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते हैं। हर धर्म और जाति की महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति और सम्मान के लिए मुख्यमंत्री ने काम किया है। उन्होंने राजद पर पलटवार करते हुए पूछा है कि लालू प्रसाद के घर में उनके परिवार की बेटी और बहू का आंसू क्यों गिरा था

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Crime News Cm Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।