सिपाही और जमादार के वाहन जांच करने पर रोक, सिर्फ जाम फ्री रखेंगे सड़क; चेकिंग में दारोगा जरूरी
बिहार पुलिस ने जमादार और सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों के सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग करने पर रोक लगा दी है। अब वाहन जांच का काम सिर्फ दारोगा या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। अगर एएसआई या सिपाही गाड़ी चेक करता पाया गया, तो उस पर कार्रवाई होगी।
बिहार में अब सिपाही और जमादार (एएसआई) रैंक के पुलिसकर्मी वाहन जांच नहीं करेंगे। दारोगा से नीचे के पुलिसकर्मियों के गाड़ी चेकिंग पर रोक लगा दी गई है। सिपाही और जमादार का काम सिर्फ सड़कों को जाम से मुक्त रखना होगा। वे सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। किसी भी परिस्थिति में दारोगा से नीचे के पुलिसकर्मी वाहन चालकों को रोक कर गाड़ी की चेकिंग नहीं करेंगे। बिहार पुलिस के एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को पटना में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इससे संबंधित कड़ाई से निर्देश जारी किया गया है। जांच दल बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी होगी। अगर कोई सिपाही या एएसआई गाड़ी चेकिंग करते पाया गया, तो उस पर ऐक्शन लिया जाएगा।
बॉडी वार्न कैमरा ऑन नहीं, तो पुलिसकर्मी ही जिम्मेदार
एडीजी ने कहा कि ट्रैफिक या चेकिंग ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मियों को अपना बॉडी वार्न कैमरा अनिवार्य रूप से ऑन रखना होगा। कैमरा बंद रहने पर अगर राहगीर या वाहन चालक से किसी तरह का विवाद होता है, तो उस स्थिति में पुलिसकर्मी को ही जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पीक आवर में सभी पर्यवेक्षी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर मौजूद रहेंगे।
पटना में ट्रैफिक जाम से निपटने पर अहम फैसले
बिहार पुलिस ने राजधानी पटना में यातायात को सुचारू रखने और ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु ने बताया कि पटना में अब निर्धारित एक प्वाइंट की जगह स्ट्रेच बना कर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। निर्धारित स्ट्रेच में ट्रैफिक को सुगम रखने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिसकर्मियों पर होगी।
उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सुगम बनाए रखने, सड़कों को वन-वे निर्धारित करने, अतिक्रमण हटाने और नो पार्किंग जोन आदि निर्धारित करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसियों को सुझाव दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।