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बिहार: घर में घुसे थे पुलिसवाले, बच्ची चिल्लाई तो बरसा दी गोलियां; 2 लोगों की मौत से तनाव

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, बाबूबरही, मधुबनी
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बिहार के मधुबनी जिले में पुलिसवाले की गोली से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। गांव वालों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

Madhubani Police Firing
मधुबनी में सिपाही द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद जुटी भीड़

बाबूबरही, निज संवाददाता। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिसवाले ने ही सरेआम कत्ल-ए-आम मचा दिया है। इस पुलिस जवान द्वारा की गई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस जवान एक घर में घुसे थे और जब एक बच्ची चिल्लाने लगी तो पुलिस जवान ने गोली चला दी है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब सुरक्षा में तैनात जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत मौके पर हो गई। जबकि एक महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए। जख्मी महिला की मौत इलाज के लिए रेफर के दौरान हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने खोजपुर चौराहा पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, बलिराजगढ़ में खुदाई कार्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए छह जवानों का दल तैनात था।

बताया जाता है कि बीती रात रात करीब साढ़े दस बजे कथित प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक जवान के घर में घुसने और वहां बच्ची की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण जुटने लगे। इसी दौरान आरोपी जवान के द्वारा बंद घर की खुले खिड़की से फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। फायरिंग के बाद जवान वहां से भाग निकले। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों और फायरिंग की परिस्थितियों की पुलिस जांच कर रही है।

इसी खिड़की से पुलिस जवान ने फायरिंग की है।
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इस घटना में अशोक यादव (पिता स्व. रामस्वरूप यादव), फुलो देवी, पति कृष्णदेव यादव की मौत हो गई। अशोक की मौत मौके पर ही हो गई। वह करीब एक माह पहले बेंगलुरु से अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए घर आए हुए थे। वह पांच बच्चों के पिता थे। उनके परिवार में बेटियां सुनीता और संगीता तथा बेटे दुर्गानंद, विद्यानंद और पप्पू है। वहीं, जख्मियों में वासुदेव यादव के पुत्र विजन यादव और गोवर्धन यादव के पुत्र धनिकलाल यादव शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी योगेंद्र कुमार, सदर-टू डीएसपी कामिनी कौशल समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

पूरे गढ़ परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का भी घटनास्थल पर पहुंचना जारी रहा। उधर, अशोक यादव और फूलो देवी की मौत से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण खोजपुर चौराहा पर शव रखकर सड़क जाम कर विरोध जता रहे थे। वे घटना में शामिल जवानों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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