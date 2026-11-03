बिहार: घर में घुसे थे पुलिसवाले, बच्ची चिल्लाई तो बरसा दी गोलियां; 2 लोगों की मौत से तनाव

बिहार के मधुबनी जिले में पुलिसवाले की गोली से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। गांव वालों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

बाबूबरही, निज संवाददाता। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिसवाले ने ही सरेआम कत्ल-ए-आम मचा दिया है। इस पुलिस जवान द्वारा की गई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस जवान एक घर में घुसे थे और जब एक बच्ची चिल्लाने लगी तो पुलिस जवान ने गोली चला दी है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब सुरक्षा में तैनात जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत मौके पर हो गई। जबकि एक महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए। जख्मी महिला की मौत इलाज के लिए रेफर के दौरान हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने खोजपुर चौराहा पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, बलिराजगढ़ में खुदाई कार्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए छह जवानों का दल तैनात था।

बताया जाता है कि बीती रात रात करीब साढ़े दस बजे कथित प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक जवान के घर में घुसने और वहां बच्ची की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण जुटने लगे। इसी दौरान आरोपी जवान के द्वारा बंद घर की खुले खिड़की से फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। फायरिंग के बाद जवान वहां से भाग निकले। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों और फायरिंग की परिस्थितियों की पुलिस जांच कर रही है।

इस घटना में अशोक यादव (पिता स्व. रामस्वरूप यादव), फुलो देवी, पति कृष्णदेव यादव की मौत हो गई। अशोक की मौत मौके पर ही हो गई। वह करीब एक माह पहले बेंगलुरु से अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए घर आए हुए थे। वह पांच बच्चों के पिता थे। उनके परिवार में बेटियां सुनीता और संगीता तथा बेटे दुर्गानंद, विद्यानंद और पप्पू है। वहीं, जख्मियों में वासुदेव यादव के पुत्र विजन यादव और गोवर्धन यादव के पुत्र धनिकलाल यादव शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी योगेंद्र कुमार, सदर-टू डीएसपी कामिनी कौशल समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।