बिहार पुलिस की CCTNS सर्वर क्रैश, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी ठप; 4 दिनों से ये सेवाएं बाधित
ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहने से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के माध्यम से होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य प्रभावित हैं। आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी ठप है।
Bihar Police News: बिहार पुलिस की ऑनलाइन सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) सेवाएं चार दिनों से ठप है। आम लोगों को ऑनलाइन एफआईआर या अन्य जानकारी नहीं मिल रही है। इसकी वजह सर्वर का हार्ड डिस्क क्रैश होना बताया जा रहा है। इस वजह से न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा कि तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए मुंबई से एनआईसी के इंजीनियर बुलाए गए हैं। जल्द ही सभी प्रकार की सुविधाएं बहाल कर ली जाएंगी।
ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहने से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के माध्यम से होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य प्रभावित हैं। आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी ठप है। इसकी वजह से राज्य के सभी थानों का राज्य और जिला मुख्यालयों से ऑनलाइन संपर्क कट गया है। थाना स्तर पर केस डायरी से लेकर एफआईआर ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहा। मुख्यालय से थानों के कार्यों की निगरानी को लेकर पिछले माह बनाया गया पीएसएम एप भी प्रभावित रहा है। पुलिस की टेक्निकल टीम सभी खामियों को दूर करने में जुटी हुई है।
न्यायिक व्यवस्था का कामकाज भी प्रभावित
सीसीटीएनएस से पुलिस के साथ न्यायालय, जेल, विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं और अभियोजन को भी जोड़ा गया है। ऑनलाइन सामग्री अपलोड नहीं होने से न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी सभी एजेंसियों का डेटा एक-दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सका।
क्या कहते हैं अधिकारी?
हार्ड डिस्क में परेशानी आने से सीसीटीएनएस सहित बिहार पुलिस की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं। जल्द ही इसे रि-स्टोर कर लिए जाने की पूरी संभावना है। तकनीकि टीम अपना काम कर रही है। उन्हें सभी सुविधाएं महैय्या कराई जा रही हैं। -अजिताभ कुमार, एडीजी, एससीआरबी एवं मॉर्डनाइजेशन, बिहार पुलिस
सीएम के निर्देशों के अनुपालन में कठिनाई
सर्वर क्रैश होने और पोर्टल ठप होने से पुलिस के कार्यों में कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भारत-नेपाल सीमा पर कोई भी गैर कानूनी एवं अनैतिक कार्य न हो, इसे सभी सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी अच्छे ढंग से काम करें। कोई गड़बड़ी न हो, इसका ध्यान रखें। क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखें। सीएम ने कहा है कि सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों का ध्यान रखते हुए आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें। तकनीकि कारणों से निर्देशों के पालन में कठिनाई हो रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें