बिहार पुलिस की CCTNS सर्वर क्रैश, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी ठप; 4 दिनों से ये सेवाएं बाधित

ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहने से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के माध्यम से होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य प्रभावित हैं। आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी ठप है।

Bihar Police News: बिहार पुलिस की ऑनलाइन सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) सेवाएं चार दिनों से ठप है। आम लोगों को ऑनलाइन एफआईआर या अन्य जानकारी नहीं मिल रही है। इसकी वजह सर्वर का हार्ड डिस्क क्रैश होना बताया जा रहा है। इस वजह से न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा कि तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए मुंबई से एनआईसी के इंजीनियर बुलाए गए हैं। जल्द ही सभी प्रकार की सुविधाएं बहाल कर ली जाएंगी।

ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहने से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के माध्यम से होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य प्रभावित हैं। आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया सिटीजन सर्विसेज पोर्टल भी ठप है। इसकी वजह से राज्य के सभी थानों का राज्य और जिला मुख्यालयों से ऑनलाइन संपर्क कट गया है। थाना स्तर पर केस डायरी से लेकर एफआईआर ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहा। मुख्यालय से थानों के कार्यों की निगरानी को लेकर पिछले माह बनाया गया पीएसएम एप भी प्रभावित रहा है। पुलिस की टेक्निकल टीम सभी खामियों को दूर करने में जुटी हुई है।

न्यायिक व्यवस्था का कामकाज भी प्रभावित सीसीटीएनएस से पुलिस के साथ न्यायालय, जेल, विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं और अभियोजन को भी जोड़ा गया है। ऑनलाइन सामग्री अपलोड नहीं होने से न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी सभी एजेंसियों का डेटा एक-दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सका।

क्या कहते हैं अधिकारी? हार्ड डिस्क में परेशानी आने से सीसीटीएनएस सहित बिहार पुलिस की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं। जल्द ही इसे रि-स्टोर कर लिए जाने की पूरी संभावना है। तकनीकि टीम अपना काम कर रही है। उन्हें सभी सुविधाएं महैय्या कराई जा रही हैं। -अजिताभ कुमार, एडीजी, एससीआरबी एवं मॉर्डनाइजेशन, बिहार पुलिस