Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुप्त फाइल्स सरेआम कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी उड़ाई धज्जी; बिहार पुलिस का नया कारनामा

Feb 23, 2026 01:02 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऐसी लापरवाही करने वाले जिलों को चिह्नित कर उन्हें बताया गया है कि यह कोर्ट के निर्देश की अवहेलना है। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में पीड़िता की पहचान छिपाना जरूरी है। इनका  एफआईआर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

गुप्त फाइल्स सरेआम कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी उड़ाई धज्जी; बिहार पुलिस का नया कारनामा

बिहार पुलिस एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ गईं। संवेदनशील और पहचान छिपाए जाने से संबंधित प्रतिबंधित धाराओं से संबंधित मामलों की एफआईआर भी ऑनलाइन की जा रही है। वैसी एफआईआर को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने के पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बावजूद कई जिलों से ऐसा किया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लिया गया है।

ऐसी लापरवाही करने वाले जिलों को चिह्नित कर उन्हें बताया गया है कि यह कोर्ट के निर्देश की अवहेलना है। एडीजी (एससीआरबी) ने इसको लेकर भागलपुर सहित सभी संबंधित जिलों को लिखा है। जिन कांडों से संबंधित एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना है उनमें बलात्कार, पॉक्सो, सांप्रदायिक दंगा, आतंकी घटनाएं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से संबंधित कांड शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को अपवाद में रखा है। इन कांडों से संबंधित एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने को लेकर डीजीपी भी सभी जिलों को निर्देश दे चुके हैं। वेबसाइट पर अपलोड की गई प्रतिबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर की सूची भी जिलों से साझा की गई है। आगे इसका ध्यान रखने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:प्रिंसिपल का 'डर्टी पिक्चर', मोबाइल में लेडी टीचर्स की 150 तस्वीरों पर बवाल

इस वजह से प्रतिबंधित धाराओं के कांड अपलोड करने से रोका गया

प्रतिबंधित धाराओं में दर्ज कांडों के एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड करने से रोकने के पीछे गंभीर कारण हैं। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में पीड़िता की पहचान छिपाना जरूरी है। इसको लेकर कोर्ट भी आदेश जारी कर चुका है। एफआईआर अपलोड करने का मतलब है कि पीड़िता की पहचान को पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है। ऐसे में काई भी व्यक्ति ऑनलाइन वेबसाइट पर एफआईआर देख सकता है और इससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती है। इससे पीड़ित की जान पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वर्चस्व के लिए अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक खूब लड़े, बाढ़ में बवाल

इसके अलावा आतंकी हमले से संबंधित घटनाओं में आरोपियों की पहचान उजागर करने पर रोक है। ऐसा किए जाने पर जांच में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और उनकी पहचान सामने आने पर गिरोह के अन्य साथी सतर्क हो सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित भी मामला होता है। ऐसे मामले में सुरक्षा एजेंसियां काफी सावधानी के साथ काम करती हैं। लेकिन बिहार पुलिस ने इस प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया।

ये भी पढ़ें:रिसेप्शन पार्टी से निकलते परिवार के सामने भून डाला; सगे भाइयों के मर्डर की कहानी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Police Bihar Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।