बिहार पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, सांसद बोले- मैं ठीक नहीं हूं
पटना शहर के एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह 1995 का मामला है, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज था और अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) में परिवर्तित हो चुका है।
बिहार पुलिस ने एक पुराने मामले में पूर्णिया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पटना शहर के एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह 1995 का मामला है, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज था और अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) में परिवर्तित हो चुका है। इस केस में धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120बी लगाई गई हैं। यह मामला गर्दनीबाग थाने से संबंधित है। अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और सांसद को निर्धारित तारीख पर पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, इसलिए उन्हें इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है।
गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने पत्रकारों से कहा, 'मैं ठीक नहीं हूं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा।' वहीं, एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। उन्होंने बताया कि पप्पू यादव को उनकी जरूरी दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं, उनके केयरटेकर को उनके साथ भेजा गया है और अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया जाएगा।
मारे जाने की जताई आशंका
पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पटना में उनके आवास पर पहुंची थी। इस पर पप्पू यादव ने कहा, ‘मेरी लड़ाई न्याय को लेकर है और मुझे शंका है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं। मैं सीधे यहां से कोर्ट जाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। अगर वे चाहें तो मुझे हाउस अरेस्ट कर सकते हैं... कोर्ट ने मुझे कल बुलाया है। पुलिस अपराधी की तरह सिविल ड्रेस में यहां आई। मुझे लगा कि वे मुझे मारने आए हैं। क्या यह किसी अपराधी का घर है? करीब 35 साल पहले एक केस दर्ज हुआ थी और पुलिस उसी केस के सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करने आई थी।’