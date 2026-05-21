बिहार में रोज हो रहा एनकाउंटर, अब किशनगंज में पुलिस की गोली से अपराधी हुआ लंगड़ा; 2 पुलिसकर्मी जख्मी

Kishanganj Encounter: घटना में एक बदमाश की ओर से पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ है। घायल बदमाश पवन कुमार कटिहार जिले के रौतारा का रहने वाला है। बदमाश को पांव में गोली लगी है।

Kishanganj Encounter: बिहार में अब लगभग हर दिन एनकाउंटर हो रहा है। बिहार पुलिस की गोली अपराधियों को लगातार लंगड़ा कर रही है। अब किशनगंज में पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी है। किशनगंज जिले में सदर थाना क्षेत्र के फरीगोला रेलवे फाटक के समीप चौहान बस्ती में बाइक चोरी गिरोह में शामिल बदमाश से हुई भिड़ंत में दो पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। घटना में एक बदमाश की ओर से पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ है। घायल बदमाश पवन कुमार कटिहार जिले के रौतारा का रहने वाला है। बदमाश को पांव में गोली लगी है। कार्रवाई के दौरान सदर थाना के अवर निरीक्षक नीतीश कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए।

वहीं डीआईओ प्रभारी सह इंस्पेक्टर मुश्ताक आलम को आंशिक रूप से चोटें आई है। घटना की सूचना पर डीएम विशाल राज व एसपी संतोष कुमार पूरे पुलिस महकमे के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। एसडीपीओ वन खुशरू सिराज भी मौके पर पहुंचे। वहीं डीएम ,एसपी व एसडीपीओ वन ने मौजूद पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पुलिस अधिकारियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके से एक बाइक, एक पिस्टल व बदमाश के द्वारा फायरिंग किया हुआ खोखा भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बाइक चोरी गिरोह के सदस्यों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद तकनीकी जानकारी लेने के बाद जांच शुरू की गई। जैसे ही टीम को जानकारी इकठ्ठा हुई। टीम मौके पर पहुंची। जहां बदमाश पुलिस को देख कर भागने के फिराक में थे।

भागने के दौरान पुलिस अधिकारी व बदमाश पवन कुमार उर्फ चिंटू के बीच गोली बारी हुई। जिसमें बदमाश पवन कुमार को पकड़ने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया। बचाव में टीम ने आरोपी पर जवाबी हमला कर दिया। जिसमें चोट लगने से दो पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि पुलिस की सूचना मिली थी कि अंतराज्यीय बदमाश उक्त घटना स्थल पर इकट्ठा हुए थे। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची तो गोली बारी हुई। जिसमें दो पुलिस अधिकारी घायल हुए। वहीं एक बदमाश भी जवाबी फायरिंग घटना में घायल हुआ। एसपी ने पुलिस के फायर को आत्मरक्षा बताया। वहीं मामले में आगे की अनुसंधान जारी है।

बिहार पुलिस अपराधियों को रोज सिखा रही सबक इस हफ्ते लगभग हर दिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली मारी है। बुधवार को समस्तीपुर में पुलिस ने प्रिंस नाम के एक बदमाश को गोली मारी थी। प्रिस उजियारपुर सराय रंजन और कल्याणपुर थाना इलाके में सीएसपी लूट और छिनतई का आरोपी था। इससे पहले मंगलवार को पटना में पुलिस-अपराधी मुठभेड़ हुआ था। पुलिस ने इस दिन कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार के पैर में गोली मारी थी। नीतीश कैश वैन से 27 लाख रुपये लूट की वारदाता का सरगना था। पुलिस ने उसके तीन साथियो को भी गिरफ्तार किया था।