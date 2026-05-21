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बिहार में रोज हो रहा एनकाउंटर, अब किशनगंज में पुलिस की गोली से अपराधी हुआ लंगड़ा; 2 पुलिसकर्मी जख्मी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, शैलेश ओझा, किशनगंज
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Kishanganj Encounter: घटना में एक बदमाश की ओर से पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ है। घायल बदमाश पवन कुमार कटिहार जिले के रौतारा का रहने वाला है। बदमाश को पांव में गोली लगी है।

बिहार में रोज हो रहा एनकाउंटर, अब किशनगंज में पुलिस की गोली से अपराधी हुआ लंगड़ा; 2 पुलिसकर्मी जख्मी

Kishanganj Encounter: बिहार में अब लगभग हर दिन एनकाउंटर हो रहा है। बिहार पुलिस की गोली अपराधियों को लगातार लंगड़ा कर रही है। अब किशनगंज में पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी है। किशनगंज जिले में सदर थाना क्षेत्र के फरीगोला रेलवे फाटक के समीप चौहान बस्ती में बाइक चोरी गिरोह में शामिल बदमाश से हुई भिड़ंत में दो पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। घटना में एक बदमाश की ओर से पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ है। घायल बदमाश पवन कुमार कटिहार जिले के रौतारा का रहने वाला है। बदमाश को पांव में गोली लगी है। कार्रवाई के दौरान सदर थाना के अवर निरीक्षक नीतीश कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए।

वहीं डीआईओ प्रभारी सह इंस्पेक्टर मुश्ताक आलम को आंशिक रूप से चोटें आई है। घटना की सूचना पर डीएम विशाल राज व एसपी संतोष कुमार पूरे पुलिस महकमे के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। एसडीपीओ वन खुशरू सिराज भी मौके पर पहुंचे। वहीं डीएम ,एसपी व एसडीपीओ वन ने मौजूद पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पुलिस अधिकारियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके से एक बाइक, एक पिस्टल व बदमाश के द्वारा फायरिंग किया हुआ खोखा भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बाइक चोरी गिरोह के सदस्यों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद तकनीकी जानकारी लेने के बाद जांच शुरू की गई। जैसे ही टीम को जानकारी इकठ्ठा हुई। टीम मौके पर पहुंची। जहां बदमाश पुलिस को देख कर भागने के फिराक में थे।

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भागने के दौरान पुलिस अधिकारी व बदमाश पवन कुमार उर्फ चिंटू के बीच गोली बारी हुई। जिसमें बदमाश पवन कुमार को पकड़ने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया। बचाव में टीम ने आरोपी पर जवाबी हमला कर दिया। जिसमें चोट लगने से दो पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि पुलिस की सूचना मिली थी कि अंतराज्यीय बदमाश उक्त घटना स्थल पर इकट्ठा हुए थे। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची तो गोली बारी हुई। जिसमें दो पुलिस अधिकारी घायल हुए। वहीं एक बदमाश भी जवाबी फायरिंग घटना में घायल हुआ। एसपी ने पुलिस के फायर को आत्मरक्षा बताया। वहीं मामले में आगे की अनुसंधान जारी है।

बिहार पुलिस अपराधियों को रोज सिखा रही सबक

इस हफ्ते लगभग हर दिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली मारी है। बुधवार को समस्तीपुर में पुलिस ने प्रिंस नाम के एक बदमाश को गोली मारी थी। प्रिस उजियारपुर सराय रंजन और कल्याणपुर थाना इलाके में सीएसपी लूट और छिनतई का आरोपी था। इससे पहले मंगलवार को पटना में पुलिस-अपराधी मुठभेड़ हुआ था। पुलिस ने इस दिन कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार के पैर में गोली मारी थी। नीतीश कैश वैन से 27 लाख रुपये लूट की वारदाता का सरगना था। पुलिस ने उसके तीन साथियो को भी गिरफ्तार किया था।

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सोमवार को भी पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने टीचर से लूट के एक आरोपी संदीप उर्फ बादल का हाफ एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में प्रिंस नाम के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। इन अपराधियों ने 13 मई को एक टीचर से लूटपाट की थी और विरोध करने पर गोली मार दी थी। इसी दिन पुलिस ने सीवान जिले में अंकित सिंह नाम के एक बदमाश का एनकाउंटर किया था। अंकित सिंह ज्लेवरी लूटकांड में शामिल था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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