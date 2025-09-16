बिहार पुलिस के 7 अफसरों का ट्रांसफर, पटना समेत इन जिलों में डीएसपी बदले गए

गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने मंगलवार को बिहार पुलिस के 7 डीएसपी के तबादला एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। पटना, नवादा समेत अन्य जिलों में डीएसपी रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है।

Bihar Police DSP Transfer: बिहार सरकार ने सात पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) का ट्रांसफर कर दिया है। गृह विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पटना समेत अन्य जिलों में तैनात डीएसपी को इधर-उधर किया गया है। अररिया और नवादा में ट्रैफिक डीएसपी का तबादला हुआ है। विशेष सुरक्षा बल में 3 डीएसपी की तैनाती की गई है। जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें फखरे आलम, ऋषभ देव रंजन, आकाश किशोर, शत्रुघ्न कुमार मंडल, मनोज कुमार सिंह, दीवान एकराम खान और राजेश रंजन के नाम शामिल हैं।

गृह विभाग के आरक्षी शाखा की अधिसूचना के अनुसार, अररिया में तैनात मुख्यालय (डीएसपी) फखरे आलम को अररिया का यातायात पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। वहीं, नवादा के ट्रैफिक डीएसपी ऋषभ शिव रंजन का स्थानांतरण विशेष सुरक्षा दल, पटना में डीएसपी के पद पर कर दिया गया है।

पटना में अपराध अनुसंधान विभाग में डीएसपी पद पर तैनात आकाश किशोर और एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण के डीएसपी शत्रुघ्न कुमार मंडल का भी ट्रांसफर विशेष सुरक्षा दल में हुआ है। पटना में सचिवालय सुरक्षा में लगे डीएसपी मनोज कुमार सिंह को अररिया भेजा गया है। यहां वे डीएसपी मुख्यालय का पदभार संभालेंगे।