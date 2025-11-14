Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Phulparas Seat Assembly Election Result 2025 Sheela Mandal JDU Subodh Mandal Congress counting updates
Phulparas Result LIVE: फुलपरास चुनाव नतीजा; जेडीयू की शीला और कांग्रेस के सुबोध मंडल में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Phulparas Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट पर जेडीयू की शीला मंडल और कांग्रेस के सुबोध मंडल में कौन चुनाव हारेगा या जीतेगा, चुनाव नतीजे आज आने वाले हैं। फुलपरास सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है।

Fri, 14 Nov 2025 08:07 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
Phulparas Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की फुलपरास सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइडेट (JDU) की शीला कुमारी मंडल और महागठबंधन से कांग्रेस (INC) के सुबोध मंडल में मुख्य मुकाबला है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना के रुझान आने पर फुलपरास से जेडीयू और कांग्रेस के कैंडिडेट में कौन आगे या पीछे चल रहा है, इसकी झलक मिल जाएगी। दोपहर बाद तक फुलपरास सीट के चुनाव नतीजे जारी होने की संभावना है। फुलपरास विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी से जलेंद्र मिश्रा के अलावा बसपा एवं आप समेत अन्य कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।

सुबह 8 बजे- फुलपरास विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

फुलपरास विधानसभा सीट झंझारपुर लोकसभा का हिस्सा है। इस सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 63.78 प्रतिशत मतदान हुआ। 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने मौजूदा विधायक एवं परिवहन मंत्री शीला मंडल को दोबारा मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने उनके सामने पार्टी के मधुबनी जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को प्रत्याशी बनाया।

2020 के विधानसभा चुनाव में फुलपरास सीट पर जेडीयू की शीला मंडल ने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को 10 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में लोजपा के टिकट पर लड़े विनोद कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 10 हजार वोट मिले थे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
