Phulparas Result LIVE: फुलपरास चुनाव नतीजा; जेडीयू की शीला और कांग्रेस के सुबोध मंडल में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Phulparas Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट पर जेडीयू की शीला मंडल और कांग्रेस के सुबोध मंडल में कौन चुनाव हारेगा या जीतेगा, चुनाव नतीजे आज आने वाले हैं। फुलपरास सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है।

Phulparas Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की फुलपरास सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइडेट (JDU) की शीला कुमारी मंडल और महागठबंधन से कांग्रेस (INC) के सुबोध मंडल में मुख्य मुकाबला है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना के रुझान आने पर फुलपरास से जेडीयू और कांग्रेस के कैंडिडेट में कौन आगे या पीछे चल रहा है, इसकी झलक मिल जाएगी। दोपहर बाद तक फुलपरास सीट के चुनाव नतीजे जारी होने की संभावना है। फुलपरास विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी से जलेंद्र मिश्रा के अलावा बसपा एवं आप समेत अन्य कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।

सुबह 8 बजे- फुलपरास विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

फुलपरास विधानसभा सीट झंझारपुर लोकसभा का हिस्सा है। इस सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 63.78 प्रतिशत मतदान हुआ। 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने मौजूदा विधायक एवं परिवहन मंत्री शीला मंडल को दोबारा मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने उनके सामने पार्टी के मधुबनी जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को प्रत्याशी बनाया।