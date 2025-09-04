बिहार के लोगों में बढ़ा महंगी गाड़ियों का क्रेज, मर्सिडीज, जगुआर और पोर्श के हुए दीवाने
बिहार के लोगों में महंगी गाड़ियों के प्रति क्रेज बढ़ा है। महंगी गाड़ियों की खरीदारी के कारण राज्य सरकार को बंपर आमदनी हो रही है। मात्र पांच साल के भीतर ही सरकार को गाड़ियों की बिक्री से होने वाली आमदनी में 27% तक की वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग के अनुसार, इस साल अब तक लगभग 8.95 लाख गाड़यों की बिक्री हो चुकी है। इससे सरकार को 2100 करोड़ से अधिक की आमदनी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल गाड़ियों की कम बिक्री हुई है, लेकिन विभाग को 10 फीसदी अधिक आमदनी हुई है।
इससे साफ है कि महंगी गाड़ियों की खरीदारी के कारण ही सरकार को अधिक आमदनी हो रही है। 2022 में 20 हजार 121 रुपये तो 2023 में 20 हजार 782 रुपये की आय हुई। वर्ष 2024 में प्रति गाड़ी से सरकार को औसतन 21 हजार 421 रुपये की आय हुई। इस वर्ष बिक रही गाड़ियों से सरकार को 23 हजार 860 रुपये की आय हो रही है।
गाड़ियों के बढ़ते क्रेज का ही परिणाम है कि सड़कों पर मर्सिडीज, जगुआर, पोर्श, ऑडी, रेंजरोवर, डिफेंडर, फॉच्यूर्नर, इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां आसानी से दिख जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पहले बिहार के लोगों को महंगी गाड़ियों की खरीदारी के लिए रांची, कोलकाता या वाराणसी जाना पड़ता था। मगर अब पटना में ही मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के शोरूम खुल गए हैं।