Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में 1 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पता रहा मरीज, भर्ती होने के 4 घंटे के बाद तोड़ दिया दम; PMCH पर लगे गंभीर आरोप

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
Follow us on Google News
share

Patna PMCH Negligence: पटना के पीएमसीएच में समय पर भर्ती न किए जाने के कारण सड़क हादसे में घायल किशोर की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है।

बिहार में 1 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पता रहा मरीज, भर्ती होने के 4 घंटे के बाद तोड़ दिया दम; PMCH पर लगे गंभीर आरोप

Patna PMCH Negligence: बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से डॉक्टरों और व्यवस्था की घोर लापरवाही का एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 16 साल के एक किशोर अमन कुमार गुप्ता की समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को पीएमसीएच पहुंचने के बाद भी लगभग एक घंटे तक अमन एम्बुलेंस के भीतर ही दर्द से बुरी तरह तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल में उसे तुरंत भर्ती करने वाला कोई नहीं था। जब उसे किसी तरह इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में भर्ती होने के महज चार घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

हादसे में टूट गया था बायां पैर

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक अमन कुमार गुप्ता पटना के आनंदपुरी इलाके का रहने वाला था। एक सड़क दुर्घटना में उसका बायां पैर बुरी तरह से टूट गया था और उसके सिर में भी गंभीर चोटें आई थीं। उसे एक प्राइवेट एम्बुलेंस से इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया था। अमन की हालत बेहद नाजुक होने के बावजूद अस्पताल में भर्ती करने के काम में कथित रूप से भारी लापरवाही और देरी की गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घायल अमन एम्बुलेंस के अंदर दर्द से कराहते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाता हुआ साफ दिख रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने तक अमन पूरी तरह होश में था और अपना नाम-पता भी बता रहा था।

4 घंटे तक चला इलाज पर नहीं बची जान

इस दर्दनाक मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ, मामले के तूल पकड़ने पर पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने अपनी सफाई जारी की है। उन्होंने बताया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के बाद करीब चार घंटे तक डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज किया था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शरीर पर गंभीर चोटें ज्यादा होने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल में गंभीर रूप से आने वाले मरीजों को बिना किसी देरी के तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू करने के सख्त निर्देश पहले से ही दिए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रैक्टर पलटने से लगी भीषण आग, दो बच्चे जिंदा जले; मची अफरातफरी
ये भी पढ़ें:बिहार में महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर सख्त हुई सरकार, बदल जाएंगे ये नियम
ये भी पढ़ें:बिहार में खूनी हुई सड़कें, हादसों और मौतों में भारी उछाल; डरा रहे हैं ये आंकड़े

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
PMCH patna pmch Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।