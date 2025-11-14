Parsa Result Live: परसा सीट पर RJD की करिश्मा करेंगी जादू या RJD की छोटे लाल राय देंगे झटका?

संक्षेप: Parsa Seat Result Live: परसा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने करिश्मा को उतारा है तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के छोटे लाल राय हैं। आम आदमी पार्टी और जन सुराज भी खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे।

परसा विधानसभा सीट के नतीजों पर सबकी नजर है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और तय हो जाएगा कि इस सीट पर फतह किसकी होगी। परसा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने करिश्मा को उतारा है तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के छोटे लाल राय हैं। आम आदमी पार्टी और जन सुराज भी खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। 2020 और 2015 दोनों चुनावों में यहां राजद ने जीत दर्ज की थी। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ..

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परसा सीट के बारे में प्रशासनिक रूप से परसा एक सामुदायिक विकास खंड (Community Development Block) है। यह गंडक नदी से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर स्थित है इसलिए यहां की जमीन उपजाऊ है जहां किसान धान,गेहूं,मक्का और दालें उगाते हैं। हाल के दिनों में केले के बागान भी लोकप्रिय हुए हैं, जबकि डेयरी और मुर्गी पालन से किसानों को अतिरिक्त आय होती है। अनुमंडल मुख्यालय (subdivision headquarters) एकमा 7 किलोमीटर दूर है,जबकि जिला मुख्यालय छपरा 42 किलोमीटर दूर है। राज्य की राजधानी पटना परसा से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

परसा सीट का चुनावी इतिहास बिहार में 1951 में अपनी स्थापना के बाद से एक विधानसभा क्षेत्र रहा परसा 73 साल पहले पहली बार मतदान करने के बाद से 18 बार विधायक चुनने के बावजूद भी विकास की रोशनी देखने के लिए संघर्ष कर रहा है।

दारोगा प्रसाद राय जिन्होंने यहां से लगातार छह जीत सहित कुल सात बार जीत हासिल की,वह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी विधवा पार्वती देवी 1981 के उपचुनाव में विधायक चुनी गईं। बाद में उनके बेटे चंद्रिका राय ने बागडोर संभाली और लगातार पांच कार्यकालों सहित छह बार जीत हासिल की। चंद्रिका राय भी कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

राय परिवार के बाहर केवल दो व्यक्तियों ने परसा से जीत हासिल की है, रमानंद प्रसाद यादव ने 1977 की कांग्रेस विरोधी लहर के दौरान और छोटे लाल राय,जो वर्तमान विधायक हैं और यह सीट तीन बार जीत चुके हैं। चंद्रिका राय आज भी परसा के विधायक हो सकते थे,अगर उन्होंने राजद (RJD) से इस्तीफा न दिया होता।