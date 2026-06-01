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बिहार की पंचायतों की चमकेगी किस्मत, मिला ₹51,923 करोड़ का फंड; अच्छा काम करने पर मुखिया को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा बजट

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar Panchayat News: 16वें वित्त आयोग के तहत बिहार की ग्राम पंचायतों को अब 80% राशि मिलेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 20% तक अतिरिक्त राशि और कुल ₹51,923 करोड़ का फंड आवंटित होगा।

बिहार की पंचायतों की चमकेगी किस्मत, मिला ₹51,923 करोड़ का फंड; अच्छा काम करने पर मुखिया को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा बजट

Bihar Panchayat News: बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। 16वें वित्त आयोग के तहत अब राशि आवंटन का पूरा फॉर्मूला ही बदला जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर बेहतर काम करने वाली पंचायतों की चांदी होने वाली है। नए नियम के मुताबिक, अब ग्राम पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है। वित्त आयोग की इस नई अनुशंसा पर केंद्र सरकार का सहमति पत्र आते ही इस व्यवस्था को पूरे सूबे में लागू कर दिया जाएगा।

बढ़कर 80 प्रतिशत हुई ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी

नए फॉर्मूले के तहत विकास कार्यों के लिए कुल फंड की हिस्सेदारी में बड़ा फेरबदल किया गया है। पहले कुल धनराशि में से ग्राम पंचायतों को जहां 70 फीसदी राशि मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर सीधे 80 फीसदी कर दिया गया है। दूसरी ओर, पंचायत समिति और जिला परिषद के हिस्से में कटौती की गई है। पहले इन्हें 15-15 फीसदी राशि मिलती थी, जिसे अब घटाकर 10-10 फीसदी कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि बेसिक राशि तो सभी को एक समान दी जाएगी, लेकिन जो पंचायतें अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगी, उन्हें ज्यादा फंड मिलेगा।

स्वच्छता और जल प्रबंधन पर खर्च होगी 50% टाइड राशि

आयोग ने फंड के इस्तेमाल को लेकर भी कड़े और स्पष्ट नियम तय किए हैं। कुल राशि का 50 फीसदी हिस्सा 'टाइड फंड' के रूप में रहेगा, जिसे स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन पर ही खर्च करना होगा। बाकी 50% राशि अनटाइड फंड के रूप में होगी, जिसका उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामसभा और जिला परिषद के पारित प्रस्ताव के आधार पर किया जा सकेगा। हालांकि, इस राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में वेतन या स्थापना संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

5 वर्षों में मिलेंगे कुल 51 हजार 923 करोड़ रुपये

बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51 हजार 923 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि की अनुशंसा की गई है, जो कि 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इसमें बेसिक ग्रांट 41 हजार 539 करोड़ रुपये है और परफॉर्मेंस के आधार पर 10 हजार 384 करोड़ की राशि मिलेगी। इस बार भी फंड आवंटन के लिए आबादी का फॉर्मूला साल 2011 की जनगणना को ही माना गया है, जिसके तहत बिहार में लगभग 8.5 करोड़ की आबादी पंचायतों की मानी गई है। इस राशि से गांवों में सड़क, नाली, सोलर स्ट्रीट लाइट, जिम, आंगनबाड़ी और पेयजल योजनाओं का कायाकल्प किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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