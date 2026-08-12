इस साल नहीं होंगे बिहार पंचायत चुनाव, परिसीमन के बाद आरक्षण और वोटर लिस्ट में कितना समय लगेगा?
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। हालांकि 2026 में बिहार पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। पहले परिसीमन फिर, उस आधार पर आरक्षण रोस्टर और वोटर लिस्ट तैयार करने में समय लगेगा।
बिहार में इस साल यानी 2026 में पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी है। परिसीमन शुरू करने से पहले चुनाव आयोग को निश्चित दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) तैयार करने होंगे। इन्हीं के आधार पर सभी जिलों में डीएम यानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के जरिए परिसीमन कराया जाएगा। परिसीमन के बाद आरक्षण तय करने और वोटर लिस्ट तैयार करने जैसे काम भी होंगे। इन पूरी प्रक्रियाओं में कई महीनों का वक्त लग सकता है।
बिहार पंचायत चुनाव के परिसीमन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जानकारों के अनुसार, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया में 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है।
इसके बाद पदवार आरक्षण तय करने, मतदाता सूची तैयार करने, मतदान केंद्रों के निर्धारण समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने में करीब 6 महीने और लगेंगे। इस तरह पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में करीब एक साल का समय लगने की संभावना है। यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव अब 2027 में ही कराए जाएंगे।
2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन
राज्य निर्वाचन आयोग नए मानकों के तहत साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गांवों की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति का आकलन करेगा। इसके बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाएंगी।
इसके बाद मानचित्र तैयार करने और गणना की प्रक्रिया होगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीईबी ले-आउट मैप तैयार करने के साथ प्रखंडवार मतदाता और जनसंख्या की गणना की जाएगी। परिसीमन के दौरान अंतिम रूप से गजट का प्रकाशन कर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। आपत्तियों के निराकरण के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
परिसीमन के बाद नया आरक्षण रोस्टर बनेगा
वहीं, पंचायत चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर आयोग जिलाधिकारियों की भूमिका भी तय करेगा। आयोग के निर्देश और पर्यवेक्षण में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नए पंचायत क्षेत्रों की घोषणा और सीमांकन का काम पूरा कराएंगे। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और महिलाओं के लिए सीटों का अनुपात तय किया जाएगा।
इसी साल खत्म हो रहा पंचायतों का कार्यकाल
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इसी साल नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो रहा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव आखिरी बार साल 2021 में सितंबर से दिसंबर के बीच कराए गए थे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।